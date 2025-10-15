Gonzalo Miró reacciona en directo a la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "No tengo datos"

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 18 años. Es la noticia del día y hasta Directo al grano ha arrancado su entrega de este miércoles, 15 de octubre con ello, priorizándolo frente a la política y los sucesos. Y más teniendo en cuenta que el espacio lo presenta Gonzalo Miró, exnovio de la cantante.

Es por eso que el programa de Televisión Española le ha hecho una pequeña encerrona a su conductor. Después de que Marta Flich saludase a los colaboradores de esta tarde, la presentadora animaba a todos a comentar la verdadera "noticia del día", más allá de la declaración de José Luis Ábalos.

"Todo España lo está hablando. ¿Quién vuelve? ¡Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh!", informaba Flich. Miró se hacía el despistado: "Pero, ¿qué me narras?". Luego, era el comunicador el que retomaba el discurso.

"Y creo que no es la única novedad, ¿no? Ha sido una sorpresa, pero Pablo Benegas, guitarrista del grupo, no estará en esta nueva etapa. Anuncian una nueva gira sin Pablo, pero con Amaia", aseguraba Gonzalo, antes de que Marta le pinchase un poco más: "Tú esto ya lo sabías, ¿no?".

"No tengo datos", bromeaba el que fue rostro de Atresmedia. Acto seguido, daban paso al vídeo que ha compartido la banda, un ensayo para este tour. A los pocos segundos, aparecían en pantalla partida Miró y Montero cantando.

Gonzalo Miró, presentador de 'Directo al grano'. RTVE

Miró se tomaba con humor el momento y hasta saludaba a cámara. "¡Qué cosa más bonita, por favor!", exclamaba Marta Flich, añadiendo: "Me ha encantado". De nuevo, se dirigía a su compañero de mesa: "Estabas muy emocionado, ¿eh?".

"Sí, la piel de gallina. Cómo se me ha puesto el pelo", proseguía el madrileño, haciendo alusión en tono chistoso a su calvicie. Ya sí, Marta Flich cerraba el tema: "Bueno, vamos a por lo gordo. Sesión del control al Gobierno. ¿O deberíamos llamarlo bronca al Gobierno?".

Desde que Amaia Montero empezó a alarmar a sus seguidores sobre su estado de salud, en los programas de televisión en los que aparecía Gonzalo Miró tendía a preguntársele sobre el tema. Miró acabó plantándose cuando Montero anunció su vuelta a los escenarios en 2025.

"Uno de mis propósitos para 2025 es retirarme del trabajo de portavoz oficial público de Amaia Montero. Me niego a decir nada", afirmó, tajante, en Espejo Público el día de Nochevieja del año pasado.

El comunicado

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo". Así empieza el comunicado en el que La Oreja de Van Gogh ha confirmado lo que era un secreto a voces, que Amaia Montero vuelve al grupo un año después de la polémica salida de Leire Martínez.

"La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", continúa.

La Oreja de Van Gogh ha emplazado a sus seguidores a estar atentos, pues irán "contando más detalles y noticias". "Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", concluye el texto.

El comunicado lo firman todos los antiguos integrantes de la banda, excepto Pablo Benegas, que sigue formando parte de ella, pero no estará en esta nueva etapa para dedicarse a otros proyectos.