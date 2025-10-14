Soraya Arnelas, al borde del colapso en 'MasterChef Celebrity': "Se han peleado y es por mi culpa. He creado el caos"

Solo una semana después de ser repescada, Soraya Arnelas ya tuvo intenciones de tirar la toalla en MasterChef Celebrity 10. La cantante fue seleccionada por Quique Torito para ser capitana del equipo rival, rol en el que pasó auténticas penurias.

Arnelas tuvo que dirigir los pasos de Rosa Benito, Alejo Sauras, José Manuel Parada y Juanjo Bona en la prueba de exteriores. El talent culinario de La 1 se trasladó hasta la ciudad romana de Baelo Claudia y, entre templos, foros y salazones, los concursantes tuvieron que cocinar para 80 comensales un menú firmado por un tres estrellas Michelin, el chef gaditano Ángel León.

En un principio, Soraya parecía tener la situación bajo control, pero a medida que avanzaba el reto se la veía más nerviosa e imprecisa en sus órdenes. "Estáis hablando mal de la capitana, estáis criticándola", señaló Parada, cuando vio a Bona y Sauras comentar que a la líder se le estaba yendo la situación de las manos.

El actor no toleró la acusación del colaborador de D Corazón y ambos se enzarzaron en una disputa que terminó por crispar los nervios de Arnelas. Así las cosas, rompió a llorar: "Pensé que podía y no. No todos valemos para el mando. Se han peleado y a lo mejor es por culpa mía, que he creado el caos".

Como en otras ocasiones cuando la cosa se va de madre, Jordi Cruz entró en la cocina para echar un cable. De repente, la extremeña se vino arriba y comenzó a comandar el proceso de manera más clara. Hasta se arrancó a cantar con Juanjo en los últimos instantes del cocinado.

Tras el "manos arriba" de los jueces, llegaba el momento de la valoración, en la que Jordi le dedicaba unas cariñosas palabras a Soraya: "Has tocado fondo, pero luego has tomado el control un poquito y eso me ha llenado de orgullo".

El participante del formato de Shine Iberia reconoció que no sabe lidiar con esa clase de responsabilidades y más si hay discusiones de por medio. "Ha sido una pesadilla. Yo las peleas las llevo muy mal, me descomponen el cuerpo". Pero Soraya no obró la remontada. Fue su equipo, el azul, el que tuvo que acudir a la prueba de eliminación.

El último desafío de la noche se saldó con una doble expulsión: Rosa Benito y Alejo Sauras fueron los eliminados del programa de este lunes. Curiosamente, los dos famosos que gozaban de ventaja en esta prueba, aunque de poco les sirvió.