'El diario de Jorge', el oasis de Telecinco en una tarde que pide cambios: cómo ha conseguido otra merecida renovación

En estas primeras semanas de curso televisivo, Telecinco continúa en su particular travesía por el desierto en lo que a audiencias se refiere. La cadena cuenta con valores seguros como sus realities (ahora, Supervivientes: All Stars) o Ana Rosa Quintana en las mañanas, si bien la falta competitividad es notoria en muchos otros horarios.

Cabe poner el foco en las tardes, cuyo contexto ha cambiado en poco tiempo. Antena 3 sigue liderando la franja con tranquilidad, con un 11,2% en septiembre. Pero La 1 se ha encomendado a la actualidad para conseguir su mejor dato vespertino de los últimos 14 años, un 10,7%, contribuyendo también a engrosar la media el buen momento de sus dos series diarias, Valle Salvaje y La Promesa.

Con este panorama, no puede decirse que el canal de Mediaset tenga las cosas fáciles. Eso sí, les queda un motivo para la esperanza y ese es El diario de Jorge. El talk show presentado por Jorge Javier Vázquez celebró el pasado viernes sus 300 entregas con la noticia de que serán muchas más, pues el formato ha sido renovado.

Habrá Diario para rato, después de haber cerrado su mejor semana desde el pasado mayo, con un 10,3% de cuota de pantalla y 708.000 espectadores. El espacio de Boomerang TV registra hasta el momento su segundo mejor dato mensual de la historia, un 10,4%, así como el mejor resultado en espectadores desde el mes de abril, 695.000 fieles.

Lo decía Vázquez en la presentación de Supervivientes 2025 y los datos lo corroboran: el horario en el que se emite El diario de Jorge desde el pasado 24 de febrero (de 18:30 a 20:00) es el 'suyo', en el que Antena 3 ofrecía en su día El diario de Patricia. "Este es su horario y hay margen de mejora. A las 16:00 horas es absolutamente imposible".

Las Twin Melody enseñan un baile viral a Jorge Javier Vázquez. Mediaset España

Desde entonces, el programa acumula un 9,5% de share y 671.000, cifras que no son espectaculares, pero que están por encima de la media mensual de Telecinco. Mejora en casi 2 puntos el dato de su anterior horario. Lidera en regiones como Navarra (16,1%), Asturias (12,7%) o Galicia (10,6%).

La televisión de proximidad (que se lo digan a las autonómicas) conecta con mayor facilidad con el espectador y tiene más papeletas para hacerse viral en redes sociales. De hecho, la cuenta del programa en TikTok se acerca a los 600.000 seguidores y sobrepasa los 14 millones de likes.

Además, El diario de Jorge ha sabido utilizar ganchos para mantener la atención de la audiencia. Este mismo lunes, resolvió la incógnita de quién es el padre biológico de José Luis, una trama que han estirado varios programas.

No hay que olvidar cómo seduce esa faceta más cercana de Jorge Javier que no sale tanto a la luz cuando capitanea formatos de telerrealidad. Realmente, en los dos ámbitos se mueve a gusto y no es de extrañar que en Mediaset entendiesen que, tras el final de Sálvame, el filólogo era un rostro que debía permanecer en el grupo.

Con 'El diario' no basta

Hablaba Jorge Javier de la dificultad de pelear en una franja como la sobremesa y cuenta de ello puede dar Joaquín Prat. Tras la cancelación de Tardear, al presentador se le encargó la complicada tarea de levantar la sobremesa con un programa que arranca con política y sucesos, y cierra abordando crónica social y realities de la casa.

En ese primer bloque, El tiempo justo sale a ofrecer un contenido casi calcado a lo que ya ofertan La 1, con Directo al grano, y Cuatro, con Todo es mentira. El análisis es claro: gana Sueños de libertad, el único producto de ficción en ese horario y con el público más afianzado.

Después de El diario de Jorge, la situación no mejora. Ágarrate al sillón no termina de despegar, más si tenemos en cuenta que tiene al imbatible Pasapalabra enfrente. Queda por ver si el concurso puede asentarse como segunda opción, ya que esa plaza la ocupa por ahora Aquí la tierra, otro espacio que goza de un espectador fiel después de más de una década en antena.