Alexia Rivas confiesa los motivos de salud que le llevaron a estar ausente en 'Fiesta': "Llegué a temer por mi vida"

Algo que sorprendió la semana pasada fue la ausencia de Alexia Rivas en Fiesta. La periodista suele estar presente tanto el fin de semana entero o solamente el sábado o el domingo. La comunicadora ha vuelto al magacín para revelar que no pudo acudir a su puesto por una urgencia sanitaria.

Emma García recibía con entusiasmo a la contertulia, compartiendo que había acabado en el hospital el fin de semana pasado. “Alexia está con nosotros y nos hace muchísima ilusión. Iba a venir el sábado pasado y, en vez de coger el camino a Mediaset, lo cogió hacia el hospital”, anunciaba.

Rivas ha revelado que llegó a temer por su vida, dado que pensaba que se trataba de algo grave. La comunicadora ha confesado a Emma García que llegó a pensar cómo sería el homenaje que le harían en los programas de corazón.

“Me quedé ciega completamente, me dio una migraña muy fuerte con aura, me quedé sin visión. Yo, que soy súper dramática, pensé que iba a morir, estaba convencida de que era algo más grave”, compartía.

“Estaba tan convencida de que iba a fallecer que empecé a pensar en los vídeos que se iban a poner de mí en los programas, estuve pensando en qué ibais a decir de mí tras mi muerte”, proseguía.

El plató de 'Fiesta'. Mediaset

Lo que padecía Alexia Rivas era una migraña con aura, un tipo de cefalea primaria bastante común. Se trata de un dolor de cabeza que, a diferencia de las migrañas comunes, acompaña síntomas neurológicos reversibles llamados aura.

Dicha ‘aura’ es un conjunto de alteraciones visuales como destellos de luz, visión en zigzag o puntos ciegos, con posibilidad de que haya hormigueo en el rostro y las manos, así como dificultad para hablar o vértigos.

Alexia Rivas en 'Fiesta'. Mediaset

El aura suele durar entre 5 y 60 minutos. En ese lapso de tiempo, la persona que lo padece vive un momento incapacitante, dado que afecta de lleno a la calidad de vida. Quienes padecen este tipo de migraña pueden tener un mayor riesgo de complicaciones neurológicas, como un ictus.

En España, se estima que el 3% de la población padece migraña con aura, lo que representa a cientos de miles de afectados. Por otro lado, es notable señalar que las migrañas, en general, las padecen más de 5 millones de personas en el país ibérico y que 1,5 millones las sufren de manera continuada.

En el caso de las migrañas con aura, se considera que hay un alto grado de infradiagnóstico, por lo que la cifra real de afectados puede ser más alta.