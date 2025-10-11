Marlène Mourreau, actriz, se derrumba al recordar el acoso en los castings: "Tuve que correr para que no me violasen"

Marlène Mourreau ha dejado un relato de lo más personal y desgarrador durante su paso por Y ahora, Sonsoles. Lo que parecía una tranquila entrevista sobre su nuevo proyecto en teatro, la comedia musical Rêve Cabaret, ha derivado en confesiones tanto familiares sobre los momentos más turbios en su carrera.

La vedette francesa revelaba que la complicada atmósfera familiar le hizo acceder a posar desnuda en una revista para poder independizarse de sus padres. “Posé desnuda a los 18 años porque quería comprarme una casa”, confesaba a Sonsoles Ónega.

“No quería pedir nada a ellos [sus padres]”, señalaba la actriz. La artista gala ha recordado cómo ya en su juventud, los precios de los apartamentos en París estaban disparados. “Era de 10.000 euros el metro cuadrado”, confesaba. “Vivía en un pequeño estudio, para estar sola e independiente”, añadía.

En ese deseo ser autónoma económicamente, Mourreau parece haberse encontrado en situaciones más que incómodas. “He intentado no meter la pata en ningún lado, no estar enfocada en demasiado casting raro”, revelaba.

“Al ser una chica sexy, te llevan a hacer pruebas para cierto tipo de cine”, argumentaba, con la presentadora señalando que Mourreau tuvo que “poner las luces largas” para ante situaciones que, actualmente, serían más que denunciables.

Marlène Mourreau en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“En los años 90, había mucho acoso, mucho casting en el que se intentaban aprovechar”, confesaba ante la atenta mirada seria de Ónega. “He tenido que salir corriendo a la salida de las pruebas para coger un taxi y evitar que me violasen”, revelaba.

“Han sido cosas muy difíciles que me han pasado en la vida”, reconocía. “Tristemente, le ha pasado a más de una. Hay que ser fuerte, es una profesión muy dura”, compartía con Sonsoles.

Marlène Mourreau en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

Previamente, Mourreau habló de las heridas familiares que siguen abiertas. Desde pequeña, sus padres no aceptaron su vocación artística, llegándola a echar de casa. “Tengo la herida de no tener una familia unida que me quiera como soy”, confesaba.

Afortunadamente, pudo reconciliarse con su padre antes de su muerte. Sin embargo, sigue sin arreglar las cosas con su madre y su hermana. No obstante, señala que ha decidido mirar hacia adelante. “Hay que mirar siempre al futuro, no al pasado”, afirmaba rotundamente.

Mourreau acudía a presentar la comedia musical Rêve Cabaret, que se estrenará en el Espacio Madriz el 16 de octubre. Un papel con el que retoma su papel de vedette, encarnando a una antigua estrella de variedades francesa que intenta reabrir un cabaret en Madrid.