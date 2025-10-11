Anne Igartiburu paraliza el rifirrafe de dos colaboradores: "El debate es interesante, pero hablemos de algo bonito"

Carlo Costanzia Jr. no deja de estar en el foco de la polémica. El actor se ha sentado en De viernes tanto para hablar sobre el conflicto entre sus padres como por la portada que ha protagonizado junto con Alejandra Rubio y su hijo.

El intérprete de Toy Boy ha estallado contra la revista Diez Minutos, al haber publicado unas imágenes entrañables de la pareja disfrutando de una escapada en Málaga en la que se les puede ver disfrutando de un día tranquilo y jugando con el pequeño.

Aunque el rostro del hijo de la pareja aparecía completamente pixelado y el texto de la revista trataba de manera respetuosa esta escapada familiar, eso no ha impedido que Costanzia haya amenazado con demandas legales.

“No entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no le sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de 10 meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir”, ha declarado en sus redes sociales.

“Ya se están tomando las medidas necesarias para pedir amparo en la ley ante esta barbaridad. Hago un llamado a todos los padres y madres que trabajen en el sector o comentan este tipo de imágenes que se pongan por favor en nuestra situación”, anunciaba.

Carlo Costanzia Jr. en 'De viernes'. Mediaset

Con Antonio Rossi advirtiéndole que se trataba de un reportaje “pulcro” y realizado “bajo la más absoluta legalidad”. A pesar de ello, el hijo de Mar Flores se ha mantenido en sus trece.

Una actitud que ha provocado un fuerte enfrentamiento este sábado 11 de octubre en D Corazón. Jorge Borrajo, director de la revista Semana, defendía la publicación de las instantáneas.

“No tiene motivos para estar enfadado. Esa portada es legal. El Código Civil nos pone los límites a los medios y a los periodistas. […] La ley nos prohíbe sacar a los menores de manera que se les pueda identificar la cara. El niño, además, está de espaldas y se le pixela completamente la cara cuando se le ve”, señala.

Jorge Borrajo en 'D Corazón'. RTVE

“Otra cosa es que a la gente le pueda parecer bien o no. Lo que no se puede es pedir a los medios que hagamos cosas por debajo de lo que la ley nos permite”, señalaba. Palabras que tuvieron réplica en Anna Gurgui.

Gurgui se mostraba en contra de que saliesen las imágenes, aunque no se reconozca a los menores. “Estamos hablando de un menor. Si los padres no quieren, no tiene por qué comercializarse con la foto”, expresaba.

“¡Pero si no se le ve!”, exclamaba Borrajo. “Me da igual, aunque esté pixelado”, replicaba Gurgui. Borrajo le recordó los límites de la ley. “Una cosa es lo que dice la ley, pero lo otro es saber si es éticamente o no bueno”, argumentaba.

“Entonces, imagino que estás cabreada con este programa porque han sacado la portada, ¿no?”, cuestionó Borrajo, poniendo a Gurgui en un brete. “Si fuera madre, me enfadaría. Entiendo a Carlo”, respondió de manera desafiante.

Anna Gurgui y Jorge Borrajo en 'D Corazón'. RTVE

Dado que la discusión estaba subiendo de tono, Anne Igartiburu decidió intervenir y pasar a un tema relacionado con Carlo y Alejandra, pero desde un enfoque más conciliador.

“Chicos, esto es un debate muy interesante que podemos seguir otro día. El tema de los menores, hasta qué punto se puede o no se puede pixelar. Pero, mejor hablemos de algo bonito”, expresaba antes de preguntarse si habrá boda “próximamente” entre la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores.