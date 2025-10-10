Vuelve 'La Otra Agenda' a Telemadrid: las claves de la nueva temporada del programa de Mari Pau Domínguez

La Otra Agenda vuelve a Telemadrid este sábado, 11 de octubre, a las 09:45 horas. La cadena pública madrileña reafirma su apuesta por el ocio y la cultura en una nueva temporada del programa que presenta la periodista Mari Pau Domínguez desde hace unos meses. En la primera entrega, las fiestas de la Hispanidad tendrán especial peso.

José Luis López Linares será el protagonista de la entrevista central de esta semana en el espacio producido por El Rugido Producciones, la productora de EL ESPAÑOL.

El cineasta, ganador de 3 premios Goya, hablará de su próximo proyecto, con una estrecha conexión con la efeméride del 12 de octubre, We, the hispanos. Se trata de una película documental que cierra su trilogía sobre el legado español en América.

Promoción de 'La Otra Agenda' de Telemadrid.

El programa contendrá de nuevo secciones como Madrid 7 estrellas, donde la arquitectura y el patrimonio cultural de la comunidad adquieren especial importancia. Los secretos de la Plaza de Colón serán los primeros que descubriremos.

Las redes sociales y el público joven volverán a tener presencia gracias a la sección Ocio con... En este bloque, personajes de la actualidad y del mundo de la cultura responderán a un breve cuestionario sobre diversos asuntos.

La cantante Natalia, en una entrevista para 'La Otra Agenda'. Telemadrid

Todo esto, sin olvidar las carteleras de cine, las agendas culturales con las mejores exposiciones y espectáculos y las mejores propuestas de planes gratuitos para cada semana.

Más novedades en Telemadrid

Además del estreno de la nueva tanda de La Otra Agenda este sábado, el lunes, 13 de octubre, Telemadrid da un vuelco a su franja vespertina. Christian Gálvez se pone al frente de La Tarde de Telemadrid, un magacín que acompañará a los madrileños con grandes dosis de actualidad, emoción y participación ciudadana.

El programa contará con Jota Abril, Minerva Piquero y Poty Castillo como colaboradores principales. Entrevistas, testimonios, reportajes... Gálvez deja atrás su etapa como presentador de concursos y se muestra realmente ilusionado por lo que está por llegar.

"Este formato me permite estar más cerca de la gente, escuchar, compartir y acompañar cada tarde", expresa, en declaraciones a la televisión regional.

La Tarde de Telemadrid pretende ser un punto de encuentro y compañía, una apuesta clara de la RTVM contra la soledad no deseada que afecta a miles de madrileños.