Una invitada de 'Y ahora Sonsoles' deja con la palabra en la boca a Isabel Rábago en directo: "No la voy a escuchar"

Los vecinos de la expareja de José Luis López Vázquez han cargado contra ella. Y ahora Sonsoles ha investigado cuáles son los motivos de la queja. "Los problemas nunca vienen solos, que se lo digan a Flor Aguilar. Su relación con su hijas atraviesa un momento horrible y se le suman los vecinos, que no hablan bien de ella", avanzaba la presentadora.

Soledad Muñoz, una de las personas que viven cerca de ella, aseguraba que "baja con unas pintas, con unos pelos, toda meada", cuestionando también, por otro lado, la higiene de su mascota. Sin embargo, ha sido otro comentario el que ha desatado la tensión en el programa entre la entrevistada e Isabel Rábago.

La vecina de Aguilar vive a pocos metros de su casa y ha entrado en directo para contar cómo es. "Ayer iba un poquito arreglada, pero cuando suele salir, va de pena. Da lástima ver muchas veces cómo va", apuntaba. Rábago ha rebatido su argumento: "Ahora estoy viendo a Soledad y veo a una señora que no ha salido arreglada tampoco".

"Estoy en mi casa, si te parece...", contraatacaba Muñoz para después evidenciar su enfado con la colaboradora y dejar tirado a Y ahora Sonsoles. "Mira, lo siento. Te dejo", manifestaba quitándose el pinganillo y abandonando la conexión. El reportero de Antena 3 ha perseguido a la invitada, con la intención de seguir conociendo su testimonio sobre Flor Aguilar.

Mientras tanto, Isabel Rábago insistió: "¿Cómo va ella? Mírala". Sonsoles Ónega no ha podido aguantar la risa, atónita ante lo sucedido, y le espetaba a su compañera: "Eres muy clasista".

Colaboradores de 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

"Yo te he hecho el favor de bajar y encima me dice eso", comentaba la entrevistada. El periodista ha tratado de aclarar las palabras de la tertuliana: "Ella ha querido decir que estabas con ropa de casa y has salido para atendernos". Sin embargo, no daba su brazo a torcer: "Cada vez que salgo, voy apañada, pero que lo agradezca así...".

"Eso es lo que he dicho yo. Quiero hablar con ella", manifestaba Rábago. "No, no. No la voy a escuchar", sentenciaba Soledad. A su vez, la presentadora le pedía a la periodista: "Arréglalo, Rábago, porque es nuestra invitada".

Los colaboradores, que estaban en el plató del programa, le decían que le pidiera perdón. Y, cuando ha tenido la oportunidad, le ha comentado: "No la he querido ofender en absoluto, me ha malinterpretado. Atienda a Carlos, porque su testimonio maravilloso. Discúlpeme". Aun así, no ha conseguido que se quede: "Lo siento, pero no necesito disculpas".