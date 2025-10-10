Gran bronca en 'Supervivientes All Stars' por una pregunta de Noel Bayarri: "¿Duermes con tu exnovia Gloria Camila?"

La sexta gala de Supervivientes All Stars 2025 no ha dejado indiferentes a los espectadores. En una entrega marcada por las fuertes emociones que han vivido los concursantes nominados al poder escuchar un mensaje de sus familiares, también ha salido a la luz una que otra traición. En esta ocasión, Noel Bayarri ha provocado una gran bronca con una pregunta piadosa.

Una discusión que empezaba cuando los supervivientes trataban de conciliar el sueño. El viceverso, con un toque de humor, preguntó a Iván González si iba a dormir "con su exnovia", refiriéndose a Gloria Camila. "Seguro que se incorporarán, porque como hoy tocaba deluxe. No me van a tocar dormir solo", respondió su compañero sin molestarse.

Sin embargo, la persona que sí entró en el trapo fue Jessica Bueno. Y no fue precisamente para defender a la hija de Rocío Jurado, sino para escoger su lado de la cama. "Siempre duermo en ese lado. Hay que hacer lo que tú quieras, pues no. Yo duermo aquí siempre", reclamó. Un comentario que hizo saltar a Iván, porque le tocaba dormir en la "esterilla deluxe".

"Lo único que quieres es dormir en medio de todos para charlar", reprochaba Bueno. Ha sido entonces cuando Tony Spina ha intervenido en la conversación para rebatir su argumento, afirmando que "Iván por la noche no habla".

La tensión ha seguido en el programa de este jueves. "¿Te cabreaste Iván?", le preguntaba Jorge Javier. Mostrando su descontento de nuevo, el concursante confesaba que sí: "Aquí no se duerme nada y, para una noche que parecía que no iba a llover, encima me ponen al lado del fuego". "La noche antes ya había dormido ahí, que hace muchísimo calor", explicaba.

Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars'. Telecinco

Además, González insistió en que este día le tocaba la "esterilla deluxe" porque solo había podido dormir un día con ella. Y apuntaba a su compañera Gloria Camila: "Roncas". Al salir su nombre, el presentador de Telecinco aprovechó para comentar que a ella no le había hecho "ninguna gracia" el comentario de Noel Bayarri.

"No. No lo había escuchado hasta ahora", revelaba la superviviente. Al escuchar su tono, Alejandro Albalá intentó defender al canario diciendo que "es un comentario gracioso". "Deja de ser el abogado de Noel, que creo que él se puede defender solo", repochaba Gloria.

A pesar de que repitió que se trataba de algo "gracioso" y recalcaba que hasta Iván se estaba riendo del tema, ella no pensaba igual. "Uy, súper gracioso. A mí me hace una gracia...", añadía con ironía. Y plantó cara a su compañero: "Hay gente que lo hace con buena intención y gente que lo hace con mala, como Noel".