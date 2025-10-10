Alonso Caparrós, crítico con los Beckham tras el documental: "Son una pareja comercial y no pueden dejar de serlo"

Desde este jueves, el mundo conoce un poco más a la misteriosa Victoria Beckham. Netflix estrenó la serie documental en la que la ex de las Spice Girls se abre en canal sobre su humilde infancia, su relación con David Beckham o los problemas de salud mental que le acarreó la fama que alcanzó tan joven.

Este viernes, 10 de octubre, en la sección de crónica social de Espejo Público, Susanna Griso y compañía han abordado los momentos más destacados de la producción, que consta de tres episodios. “La serie sirve también para conocer una realidad de Victoria que no mucha gente conoce”, avanzaba Gema López.

“Detrás de esa imagen fría, se encuentra una mujer que ha pasado por graves problemas de salud mental y, sobre todo, de trastornos alimentarios”, explicaba la presentadora de Más Espejo. Acto seguido, el programa matinal de Antena 3 subrayaba los titulares más duros que pronuncia la empresaria británica en estas tres horas de cinta.

“Me convertí en una profesional de la mentira, cuando tienes un trastorno, te vuelves buena mintiendo”, “me hicieron sentir que mi cuerpo era un espectáculo público” o “no como chocolate desde los noventa y no voy a empezar ahora”. Estas son solo algunas de las frases demoledoras.

Después, Pilar Vidal ha señalado: “Hombre, es verdad que su físico siempre ha sido polémico. Y lo de que la pesaran en un programa…”. En efecto, en 1999, tras el nacimiento de su hijo Brooklyn, Victoria acudió a Don’t Forget Your Toothbrush, programa de la BBC, y el presentador Chris Evans la obligó a pesarse en directo. Una denigrante estampa por la que la cantante denunció al conductor.

Susanna Griso y Alonso Caparrós, en 'Espejo Público' este viernes. Atresmedia Televisión

“Ahí te pesan si tú quieres”, ha añadido Miquel Valls. Y Alonso Caparrós no tardaba en pedir la palabra, aunque López parecía adivinar sus intenciones antes de que empezase a hablar: “Tú no te los crees, ¿no?”. “No, sí que me los creo, pero, ¿sabes qué pasa? Que me llama mucho la atención”, aceptaba el colaborador.

“Me llama la atención que, con esas vidas, que lo tienen todo, casada con un hombre guapo, con una familia, que no te falta de nada, esta gente sin embargo siempre tenga tantos problemas detrás”, ha opinado el tertuliano de Espejo Público, mientras que Gema ponía nombre al pensamiento de su compañero: “Ves postureo aquí”.

“Soy una pareja comercial y no pueden dejar de serlo. No digo que no haya un cariño entre ellos, pero me resulta una producción. Y me llama la atención la ruptura con el hijo. Para mí es lo más interesante”, ha explicado Caparrós. “La nuera tiene mucho que ver”, desvelaba Vidal, antes de pasar al siguiente tema en escaleta.