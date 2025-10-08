Sorpresa en 'Directo al grano': Carlota Corredera, nueva colaboradora del programa vespertino de La 1

La entrega de Directo al grano este miércoles, 8 de octubre, ha traído nuevas incorporaciones en su equipo de colaboradores. Nada menos que Carlota Corredera, que aparecía por primera vez en el programa vespertino que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró. "Se incorporan a la mesa los periodistas Aitor Santos y Carlota Corredera", anunciaba la presentadora con entusiasmo.

"Bienvenida. Primer día, el primero de muchos", añadía Flich. La periodista se ha mostrado muy contenta de formar parte: "Encantada de estar aquí". Ha llegado para comentar los últimos temas de actualidad, como el derrumbe del edificio en Madrid o la detención por un fraude de alimentos.

En su primera intervención, sobre las cinco personas investigadas por lavar con lejía 231 kilos de carne caducada, afirmaba que estaba "espantada", puesto que es una obsesiva con el tema de las fechas de caducidad. "Esta es una de mis taras", confesaba. "Me llama la atención que hablan de falsificaciones de vino y de aceite", reconocía.

La presentadora del programa ha apoyado su argumento, añadiendo que se trata de una "amenaza contra la salud". Ha sido una de las primeras palabras de Carlota en Directo al grano, formato al que se incorpora manteniendo, en principio, su puesto en No somos nadie cada viernes, donde sustituye a María Patiño como presentadora.

La gallega cuenta con una amplia trayectoria en televisión. No es la primera vez que aparece en la cadena pública, ya que estuvo en La 1 durante la corta etapa de La familia de la tele, aunque no terminó ahí su paso. También ha realizado alguna aparición en Mañaneros y en el programa de debate de RTVE, 59 segundos.

Además, tomó los mandos de las tardes de TEN cuando terminó Ni que fuéramos. La mayoría de las producciones en las que ha participado forman parte de La Osa Producciones, que domina la parrilla de Televisión Española y la franja vespertina del canal TDT.

"El consumidor debe confiar en la administración y los controles que se realizan", nos informan desde la Guardia Civil ante el fraude alimentario en #DirectoAlGrano8O. pic.twitter.com/cwI8VLylpQ — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 8, 2025

En esta ocasión, Directo al grano cuenta con otros rostros de la vieja escuela de Telecinco. Una de ellos es Ana Isabel Peces, directora de Rocío, contar la verdad para seguir viva. También se pudo ver a César Toral (Escaleto) en la redacción del espacio vespertino.