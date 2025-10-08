Belén Esteban explota contra Toñi Moreno tras sus declaraciones sobre ella: “Haces una pregunta impertinente”
La colaboradora de 'No somos nadie' ha rebatido los argumentos de la presentadora de Canal Sur sobre su enfado.
Más información: Sorpresa en 'Directo al grano': Carlota Corredera, nueva colaboradora del programa vespertino de La 1
El mensaje de Belén Esteban a Toñi Moreno por la entrevista a Jesulín de Ubrique ha dado mucho de qué hablar. La periodista de Canal Sur no se ha quedado callada después del reproche de la colaboradora de No somos nadie, que acusaba a la presentadora de "lavar la imagen" del torero con respecto a su papel como padre.
"¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?", cuestionaba La Patrona. Además, también explicó cuál era el motivo de su enfado, que nada tenía que ver con la amistad que mantenía con su expareja. En un photocall, Moreno fue preguntada por las últimas declaraciones de Belén y, sin pelos en la lengua, trató de restar importancia al asunto.
"Es una 'Belenada'. Ya sabéis cómo es, es muy lista", afirmaba Toñi frente a varios medios de comunicación. Además, añadía que el tema de su hija es "su punto y cuando le tocan ese punto, estalla". Aun así, ha confesado que aunque no cree que la tertuliana tenga razón en esta historia, no se lo va a hacer entender.
"No soy nada incisiva. Cada una tiene su estilo y ahí no parte pera, ella va...", sostenía. Una afirmación que ha hecho cuestionarse a María Patiño su forma de entrevistar: "Depende del personaje".
Después de alargar la respuesta a Toñi Moreno durante la tarde, Belén ha podido desahogarse y contraatacar a las declaraciones: “Tú no tienes una conversación con esa persona, le haces una pregunta impertinente que a ti no te importa. Conversación no hubo ninguna”.
Belén responde a Toñi Moreno: "hiciste una pregunta impertinente, yo jamás lo habría hecho con tu hija".#NoSomos8O pic.twitter.com/vr82Lp27ty— TEN TV (@TENtv) October 8, 2025
Además, ha aprovechado la ocasión para echarle en cara que ella no hubiese actuado igual: “Te digo una cosa Toñi: hablamos por teléfono y yo te dije lo que pasó. Claro que no entiendo muchas cosas, yo no quiero malos rollos contigo, pero a mí no se me hubiese ocurrido hacer eso con tu hija”.
Haciendo hincapié en el argumento sobre una posible disputa a razón de que sea amiga de su expareja, expresaba contundente: “No quiero que digas que estoy enfadada contigo por ser amiga de Jesús y de María José, porque yo te juro que eso es mentira”.
La andaluza explicaba en el canutazo que sus dos mejores amigos eran también los de Belén. Una afirmación que ha compartido ‘la princesa del pueblo’: “Tenemos dos grandes amigos en común, íntimos míos y tuyos, y más gente conocida”. “En Telecinco hemos tenido una relación siempre extraordinaria, pero cuando me entero de esto, me enfado”, ha reconocido.
Y con respecto a la entrevista a Jesulín, insiste en que “lo de jugar con sus hijos, no es verdad”, admitiendo que es lo que más le duele de todo. “Hemos tenido conversaciones de este tema cuando estabas en Telecinco y tú las entendías, porque lo sabe todo el mundo”, desvelaba.
“Te tengo cariño, me he considerado muy amiga tuya, ahora me considero amiga…”, avanzaba para después retractarse: “Estoy enfadada, no te voy a engañar”.