Belén Esteban explota contra Toñi Moreno tras sus declaraciones sobre ella: “Haces una pregunta impertinente”

El mensaje de Belén Esteban a Toñi Moreno por la entrevista a Jesulín de Ubrique ha dado mucho de qué hablar. La periodista de Canal Sur no se ha quedado callada después del reproche de la colaboradora de No somos nadie, que acusaba a la presentadora de "lavar la imagen" del torero con respecto a su papel como padre.

"¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija?", cuestionaba La Patrona. Además, también explicó cuál era el motivo de su enfado, que nada tenía que ver con la amistad que mantenía con su expareja. En un photocall, Moreno fue preguntada por las últimas declaraciones de Belén y, sin pelos en la lengua, trató de restar importancia al asunto.

"Es una 'Belenada'. Ya sabéis cómo es, es muy lista", afirmaba Toñi frente a varios medios de comunicación. Además, añadía que el tema de su hija es "su punto y cuando le tocan ese punto, estalla". Aun así, ha confesado que aunque no cree que la tertuliana tenga razón en esta historia, no se lo va a hacer entender.

"No soy nada incisiva. Cada una tiene su estilo y ahí no parte pera, ella va...", sostenía. Una afirmación que ha hecho cuestionarse a María Patiño su forma de entrevistar: "Depende del personaje".