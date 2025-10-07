Charo Reina sufre un percance en 'MasterChef Celebrity' que la deja fuera de la repesca: "¡Que me caigo!"

Este lunes, 6 de octubre, Televisión Española emitió la esperada repesca de MasterChef Celebrity. Los eliminados hasta el momento debían darlo todo en la prueba de exteriores para volver al talent show culinario. Sin embargo, en determinado momento del reto, Charo Reina dejó de optar a ello.

Los concursantes y los expulsados, en equipos enfrentados, acudieron a la ciudad deportiva de la Universidad Complutense de Madrid. ¿El desafío? Dar de comer a más de 200 personas por el aniversario de la asociación Acción contra el hambre.

La prueba apenas había empezado cuando se escuchó un grito de auxilio. Era la sevillana, que se encontraba indispuesta. "¡Que me caigo! Me ha dado un golpe de calor. Yo no tolero el calor", comentó, sofocada, la folclórica.

El equipo de producción se apresuró a abanicarla y proporcionarle agua para que se hidratase. "He perdido el conocimiento, me he venido a negro y ha sido por un golpe de calor. Desgraciadamente, estoy bastante acostumbrada", lamentó Reina.

La andaluza aseguró tener "la tensión muy alta" y que se veía incapaz de "regresar a la cocina". "Todo esto es muy importante, pero mi salud lo es mucho más", afirmó la actriz, confirmando así su abandono de la repesca del formato de Shine Iberia.

Charo Reina, en 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

Uno de los artistas invitados a la prueba de exteriores, Daniel Guzmán, tuvo que tomar las riendas y terminar la elaboración de Charo Reina. Ya una vez finalizada la prueba, Charo aparecía junto a sus compañeros, ya más recompuesta.

"Antes de empezar, Charo, ¿cómo estás?", se interesaba Pepe Rodríguez. "Pues ahora mismo un poco mejor. He tenido una subida de tensión debido al calor y a los nervios, pero he estado aquí, he vuelto a ver a mis compañeros, que son maravillosos y magníficos", expuso, con la voz entrecortada, Reina, a la que se apresuraron a abrazar varios compañeros.

"Me han ayudado mucho y han estado pendientes de mí. Que Dios os bendiga y gracias a Daniel Guzmán, que ha terminado mi plato", sollozó la sobrina de Juanita Reina. Desgraciadamente, Rodríguez tuvo que comunicarle la mala noticia: "Entenderás que no puedes optar a la repesca".

Soraya Arnelas, repescada de 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

"No pasa nada, os voy a llevar siempre aquí, en el corazón. Formo parte de la familia de MasterChef. Tenía mucha ilusión por volver, más que por mí, por mi hijo pequeño. Pero las cosas tienen que ser como tienen que ser y pasan como tienen que pasar", aceptaba Charo Reina.

En la entrega de este lunes, Soraya Arnelas fue la concursante repescada de MasterChef Celebrity 10, mientras que David Amor se vio obligado a colgar su delantal de participante tras no convencer a los jueces con su ceviche.