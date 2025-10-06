Valiosas lecciones de Juanjo Bona a los concursantes de 'Operación Triunfo 2025': "Salir de aquí es muy difícil y duro"

Juanjo Bona es uno de los primeros invitados a la academia de Operación Triunfo para charlar con los concursantes sobre su paso por el programa y su salida a la industria musical. El artista regresa a la que fue su casa en la edición anterior y lo hace con un cambio de papeles: esta vez son los triunfitos los que están pendientes de todo lo que les cuenta.

La visita era una de las más esperadas, tanto por el público como por los propios concursantes. En concreto, por Salma de Diego, que se ha declarado una gran fan del magallonero desde el primer día del programa. El exconcursante, que entraba por la puerta de la mano de Noemí Galera, ha sido recibido con los brazos abiertos.

La charla no ha dejado indiferente a nadie. Y es que Bona ha optado por narrar su historia y visión acerca de OT con la naturalidad que le caracteriza, dejando atrás los prejuicios y las cargas que sufren entre esas paredes. "A mí me cambió la vida estar aquí y volver es muy fuerte. Cada cosa me lo recuerda y te destroza la cabeza", explicaba Juanjo intentando contener la emoción.

"Estoy siguiendo esta edición a muerte", ha confesado el artista, reconociendo también que al principio fue complicado para él. "Salir de aquí es muy fuerte, es difícil y duro. Yo no componía ni creía que iba a ser capaz de hacerlo, pero luego todo sale. El mayor consejo que os puedo dar es ser pesado, llamar y estar presente", manifestaba.

Además, ha hecho hincapié en una de las grandes advertencias que les dan cuando salen al mundo laboral: rodearse de un buen equipo. "Eso es imposible. El equipo te lo ponen y ya con el tiempo lo podrás elegir, a no ser que tengáis una familia que sea experta", declaraba. Recalcaba también, la importancia de permitirse "fallar y hacer las cosas mal" para poder aprender.

Lo que ha sido ESTE MOMENTO 😭 Juanjo, esta siempre será tu casa 💙#OTDirecto6O pic.twitter.com/QXIiIKTxUv — Operación Triunfo (@OT_Oficial) October 6, 2025

No se ha dejado nada en el tintero. "Aquí dentro me hubiera gustado escuchar que hay semanas que te ha tocado una canción y estás destinado a la nominación. Acabas nominado porque trabajas toda la semana con ese pensamiento y, en realidad, hay margen de maniobra", explicaba.

De hecho, uno de los ejemplos más recordados de OT 2023 es una actuación de la que él hizo parte: Miénteme. "La gente pensaba que yo tendría que haber estado nominado, pero no", recordaba.

Una de las sugerencias que más ha sorprendido ha sido: "Lo de disfrutar y aprovechar esto: NO. Yo estaba amargado, cabreado y me sentía fatal por estar cabreado. Estaba viviendo el sueño de mi vida y estaba triste, no quería hablar con nadie ni tenía ganas de levantarme, pero es normal porque esto se convierte en tu vida diaria". "Permitíos estar mal", insistía.

La crítica general a los concursantes de esta edición por parte del público es que están muy pendientes de lo que pueden pensar de ellos fuera de la academia. Juanjo Bona se lo ha dejado claro: del hate no se van a librar.

"El miedo a ser funado, quitároslo. Nos van a funar de cualquier manera, hagas lo que hagas, aunque seas correcto, educado y no te metas con nadie. Siempre va a haber algo que no va a gustar. Sed vosotros mismos, es un cliché que se hace realidad", añadía.

Invitado a la gala

Este lunes, 6 de octubre, los fans del artista podrán disfrutarlo por partida doble durante la noche. Juanjo Bona se convierte en el primer invitado en una gala de Operación Triunfo 2025, actuando en el escenario que le vio nacer para presentar su último proyecto.

Sin embargo, no solo estará en Prime Video, ya que desde el 1 de septiembre aparece en las pantallas de los espectadores de La 1 como concursante de MasterChef Celebrity 10.