Oriana hace saltar por los aires el debate de 'Supervivientes: All Stars' con una confesión sobre Tony Spina: "Lo tengo guardado"

La presencia de Oriana Marzoli en el debate de Supervivientes: All Stars es sinónimo de polémica. Y más cuando una de las tramas del reality show de Telecinco esta semana es la boda de Tony Spina, con quien tuvo una relación sentimental, y Marta Peñate. La canaria ya se ha desplazado hasta Honduras para que este mismo martes se produzca el 'sí, quiero'.

Este domingo, al inicio de Conexión Honduras, Sandra Barneda buscó la reacción de la presentadora de El loco amor. "Yo a circos no voy, no me gusta, no tengo ese sentido del humor", aseguró Marzoli, para después añadir: "Es una vergüenza, pero no pasa nada".

"Yo creo en el matrimonio para toda la vida, pero no puede ser que alguien que dijo que no se casaría si no es porque le paguen la boda ahora que se la pagan sí... Eres muy cutre", soltó la colaboradora del formato de Cuarzo Producciones.

Fue un comentario que hizo saltar a Sharon Spina, la hermana del concursante del All Stars: "Igual te jo... porque a ti no te lo han pedido". "¿Qué me va a jo...? Si le puse los cuernos, si no quería estar con él", contraatacó Oriana.

"Me acuerdo perfectamente, yo te defendí porque tú me dijiste que no se los pusiste. Qué orgullosa está, qué bien, vamos a aplaudir los cuernos que son muy bonitos, venga", le reprochó la familiar del italiano.

Oriana Marzoli, en el debate de 'Supervivientes: All Stars' este domingo. Mediaset España

Hacia el final de la entrega, Peñate y Spina repartieron algunas invitaciones de boda entre sus compañeros, provocando esto pequeños conflictos en la pareja. Por ejemplo, Tony no estaba del todo de acuerdo en que al evento acudiese Noel Bayarri, aunque acabó aceptando porque "la boda es de los dos".

Por su parte, Spina sorprendió dándole el sobre a Iván González, un robinsón con el que "creía que iba a tener problemas", si bien al final se ha llevado "una grata sorpresa" con él. La última invitación fue para Jessica Bueno, que no daba crédito a la decisión y lo agradeció con mucho ímpetu al futuro matrimonio.

"Que sea la mejor boda que podáis tener. Mucho amor, mucha emoción para el martes. Besáos mucho y feliz boda, Tony y Marta", les deseó Barneda desde plató. Al finalizar la conexión con los Cayos Cochinos, Sandra volvía a dar la palabra a Oriana.

"Oriana, ¿te han mandado un mensajito Marta y Toni, no?", preguntaba la conductora de Conexión Honduras, aludiendo a un momento de tensión anterior. "Me han dicho que soy una envidiosa, pero, ¿qué le voy a hacer?", respondía Marzoli.

Sandra Barneda, en el 'Conexión Honduras' de este domingo. Mediaset España

"[Marta] dice que a ella se lo han pedido y a ti no. ¿Es eso?", insistía Barneda. Y la influencer lanzaba la bomba: "Tengo todavía el anillo guardado de Tony en casa, ¿sabes? ¿Con eso se puede hacer algo? Quitar el diamante para que el suyo sea más grande".

La catalana le pidió que lo trajese el próximo domingo, y su compañera contestó que tenía guardados todos, el de Tony, el de Luis... "Varios me lo han regalado". "¿Y a todos has dicho que no?", bromeó Barneda. "No sé, la vida", se limitó a decir el rostro de Mediaset.