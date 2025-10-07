Exclusiva | Eva Martín y Mireia Oriol serán las peculiares policías de 'Ágata y Lola', la serie que ya prepara Atresmedia

Atresmedia Televisión ya prepara Ágata y Lola, su nueva apuesta de ficción para Atresplayer. El grupo audiovisual aún no ha dado una fecha de estreno aproximada, si bien las grabaciones arrancarán en las próximas semanas. Sus protagonistas serán Eva Martín y Mireia Oriol.

Así lo puede contar en exclusiva BLUPER. Martín se pondrá en la piel de Lola y Oriol será Ágata en esta serie procedimental de ocho episodios ambientada en Vigo. Está producida por la empresa de San Sebastián de los Reyes en colaboración con Portocabo (Honor, Hierro, Rapa o Weiss & Morales).

Eva Martín es una de las actrices más polifacéticas del panorama televisivo. Debutó en 2006 en Amistades peligrosas, y ha participado en series tan exitosas como Amar en tiempos en revueltos, Los misterios de Laura, Servir y Proteger o Merlí. De la mano de Atresmedia, ha trabajado en Toledo, cruce de destinos, Mar de plástico o Cristo y Rey.

Su último proyecto lo ha desarrollado junto a Televisión Española. La gerundense fue Cruz Ezquerdo, marquesa consorte de Luján, en La Promesa. La gran villana de la serie de La 1 se despidió de la diaria el pasado mes de marzo, tras la traumática muerte de la protagonista, Jana Expósito.

Por su parte, Mireia Oriol es un rostro reconocido del audiovisual catalán por sus papeles en series de TV3. La joven debutó en la cadena autonómica en 2018, en la ficción Com si fos ahir, para después trabajar en Les de l'hoquei y La mirada de Fiona.

La actriz Mireia Oriol, en 'Alma'. Netflix

Precisamente, su salto a la pantalla nacional lo dio con Atresmedia, en la webserie de Atresplayer Terror.app. Después, protagonizó la serie Alma de Netflix, en la que compartió elenco con Milena Smit o Elena Irureta, entre otros intérpretes.

Así es 'Ágata y Lola'

Lola, una inspectora de policía extrovertida, impulsiva y poco amiga de seguir las normas, se encuentra con Ágata, una policía documentalista brillante y meticulosa que está en el espectro autista.

Ágata posee una gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola aporta la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas.

A pesar de sus enormes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales.

Como señaló la compañía en el Festival de San Sebastián, donde fue presentada la ficción y al que acudió este periódico, Atresmedia busca darle una vuelta de tuerca al género con una serie que une intriga, humanidad y diversidad.