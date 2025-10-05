Emma García, rotunda sobre la cancelación de un concierto de Miguel Bosé en Nueva York: "Si me escuchase Trump..."

La cancelación de un concierto de Miguel Bosé en Nueva York ha abierto una incómoda realidad que se está viviendo sobre viajar a Estados Unidos: cómo la burocracia del país norteamericano ha ralentizado la emisión de las visas. Un tema que se ha comentado en Fiesta, el magacín de Emma García.

Todo surgió a raíz de comentar el paso de Nacho Palau el pasado 3 de octubre en De viernes. El escultor se sentó en el plató para aclarar en qué punto está su relación con su ex.

Ambos se reencontraron este verano, dado que pasaron sus hijos la temporada estival juntos. Un problema de salud de uno de los chavales hizo que Palau y Bosé retomasen el contacto.

Tras comentar las declaraciones del exparticipante de Supervivientes, Emma García quiso poner el foco en la cancelación del concierto de Bosé en la Gran Manzana. Para evitar especulaciones, el hijo de Luis Miguel Dominguín lanzó un comunicado, señalando que se debía a un problema burocrático.

“Queridos, como ya os habréis enterado, el concierto no tendrá lugar. Escucharéis muchas razones y leeréis muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de los Estados Unidos no llegaron a tiempo”, expresaba en dicha nota compartida en sus redes sociales.

El plató de 'Fiesta'. Mediaset

Bosé tenía previsto cantar en el Madison Square Garden el pasado jueves 2 de octubre. El cantante aseguraba que se trataba de un total imprevisto, dado que los permisos laborales fueron “requeridos con meses de antelación”.

Sin embargo, parece que estos han tardado mucho más de lo previsto. “Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada”, expresaba, pidiendo disculpas “por todos los contratiempos surgidos”.

El plató de 'Fiesta'. Mediaset

En el plató de Fiesta, no hubo dudas en atribuir esta ralentización de los visados para entrar en Estados Unidos a las políticas de inmigración de Donald Trump.

“¡Vaya faena!”, exclamó la presentadora de Ordizia. “Claro, es que tiene que mover a un equipo muy grande y eso es muchísima gente. Ahora también está lo de los visados. Desde hace unos meses, para entrar en Estados Unidos, los visados tardan mucho más en llegar y es todo más hostil”, señaló Almudena del Pozo.

“Y ahora lo normal es que lo que antes eran 5 trámites, haya pasado a ser 25. Me parece bien que hable de ello abiertamente”, agregaba la colaboradora. “Bueno. Normal no es”, rebatía Emma García.

“Díselo a Trump”, apostillaba Juan Luis Galiacho. “Si me escuchase Trump… le diría esto y otras cosas”, respondía la presentadora, claramente indignada por este incidente. Unas palabras que provocaron el aplauso del público.