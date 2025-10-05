Afra Blanco, sobre la especulación inmobiliaria: "Los grandes propietarios son los bancos y fondos de inversión"

laSexta Xplica ha vuelto a tocar uno de los temas habituales de su sección de Xplicadores: la crisis de la vivienda. Antonio Pérez Lobato sacaba el fenómeno del ‘house-flipping’, que consiste en la compra, reforma y posterior venta rápida de domicilios.

El Xplicador señalaba que se trata de una tendencia impulsada por inversores y particulares ante la subida de precios y la falta de oferta en el mercado inmobiliario. No obstante, diferentes medios han alertado sobre el auge de esta práctica.

De hecho, se la ha asociado al dinamismo inmobiliario en grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona, donde se atribuye que este fenómeno está contribuyendo al encarecimiento de los precios, así como también alterando el acceso de la vivienda.

Lobato era claro al señalar que “1 de cada 4 viviendas se compra para invertir, [lo que se traduce por] 182.334 viviendas en un año”, detallaba el colaborador del programa que presenta José Yélamo.

Afra Blanco tachaba este fenómeno, así como la inversión en vivienda, de pura “especulación”. “Especular, así es como yo le llamo. En los últimos 10 años, el precio de la compra de vivienda ha subido más de un 77%, [mientras que] los salarios un 22%”, expresaba la tertuliana.

La bancada de los Xplicadores en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Por eso es especular. Lo es porque lo están haciendo en Madrid, donde para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados se necesitan más de 20 años de salario íntegro y el precio del alquiler ha aumentado más de un 18%”, denunciaba la activista.

“Los grandes propietarios de este país se llaman bancos y fondos de inversión. Hemos perdido la esencia de lo que significa este derecho y bien básico”, proseguía.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Mientras unos consideramos que estos datos son un problema, hay otros u otras que lo consideran una oportunidad”, exclamaba de manera rotunda.

Blanco señalaba que el excesivo aumento del precio de la vivienda podría dejar un efecto bumerán entre los especuladores. “Este parque de atracciones no solamente lo van a tener que pagar los trabajadores, sino que sobre todo lo van a tener que pagar los empresarios”, advertía.

“O se quedan sin trabajadores, o van a tener que pagar salarios suficientes para poder vivir en ella”, agregaba. Cuando Javier Díaz-Giménez le matizaba las palabras sobre especulación, la sindicalista invitaba a "crujir a impuestos" a las grandes compañías que realizan este tipo de acciones.