Así se ha estrenado Montoya como reportero de '¡Vaya fama!' en la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Este 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo ha contraído matrimonio con Bárbara Mirjan. Una celebración por todo lo alto que ha engalanado a Sevilla y que ha servido para que Montoya, uno de los personajes televisivos de este año, haya debutado como reportero para ¡Vaya fama!

En la boda del momento, no podía faltar el magacín matinal de los fines de semana de Telecinco. De carácter divertido y dicharachero, Montoya ha querido darle su toque a esta cobertura especial en su tierra.

El exparticipante de La isla de las tentaciones y Supervivientes conectaba en directo desde las inmediaciones de la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde pudo ver cómo iban llegando los invitados al enlace.

Montoya ha querido diferenciarse del resto de enviados especiales, acercándose con simpatía a algunos de los asistentes. El sevillano habló con aristócrata Hubertus de Hohenlohe, quien reaccionaba con humor al estilo del andaluz.

Otro con el que habló fue Alfonso Díez, quien fue el último marido de la desaparecida Cayetana Fitz-James Stuart, la emblemática duquesa de Alba, y con quien su hijo Cayetano ha tenido una relación excelente.

Montoya, Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en '¡Vaya fama!' Mediaset

Por otro lado, Montoya cumplió el sueño de conocer a Brutagueño, con el que el ex de Genoveva Casanova tiene una amistad. Sin embargo, el debut del sevillano como reportero ha provocado cierta división en redes.

Si bien, ha tenido apoyo de parte de sus seguidores, eso no ha impedido que hayan surgido comentarios muy críticos que han acusado a Montoya de intrusismo laboral.

“Estudiar periodismo o comunicación para acabar en el paro viendo en tu casa a Montoya o cobrando menos que él. Puede ser populista, pero es el sentimiento de muchos”, comentaba un internauta.

Estudiar periodismo o comunicación para acabar en el paro viendo en tu casa a Montoya o cobrando menos que él. Puede ser populista, pero es el sentimiento de muchos #VayaFama4O #VayaFama — Rafael García López (@rafaglaf99) October 4, 2025

Gente pasando años estudiando periodismo o Comunicación Audiovisual para que luego le den un puesto a Montoya de reportero.



Luego hablan de la cultura del esfuerzo. — ✨Gma✨ (@gemaries89) October 4, 2025

Q bien está Montoya d reportero!!! Es único!!!€ — Susana🦁 (@SusanaMoralesE2) October 4, 2025

“Gente pasando años estudiando Periodismo o Comunicación Audiovisual para que luego le den un puesto a Montoya de reportero. Luego hablan de la cultura del esfuerzo”, exponía otra usuaria de la red social X.

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se ha convertido en uno de los grandes eventos de la semana. La pareja ha sido casada por Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, párroco muy cercano a la Casa de Alba.

El duque de Arjona y conde de Salvatierra llegaba a la iglesia del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina. El aristócrata lucía el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Por otro lado, Mirjan llegaba a la iglesia en un coche de caballos y del brazo de su progenitor, el empresario de origen libanés Javier Mirjan. La organizadora de eventos lucía un traje de novia de Navascués.