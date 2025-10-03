Buenafuente se convierte en Hamlet para hablar de "ser o no ser español": "¿Lo es el que nace aquí y cotiza en Andorra?"

"¿Qué es ser o no ser español? Y, sobre todo, ¿quién puede serlo?". Esta es la pregunta que lanzaba Andreu Buenafuente en determinado momento de su monólogo de este jueves en Futuro Imperfecto. Como cada semana, repasó las noticias más destacadas con grandes dosis de humor e ironía.

En esta ocasión, el cómico se enfundó una gorguera para hacer una reinterpretación muy particular del soliloquio de Hamlet, de William Shakespeare. Mirando fijamente a un pasaporte español, prosiguió: "Ser o no ser español, esa es la cuestión. ¿Quién es español? ¿El que nace fuera y trabaja aquí? ¿O el que nace aquí y cotiza en Andorra?".

Tras un ligero percance con el complemento que se colocó en el cuello, Buenafuente reflexionó: "¿Es español el que no pone guisantes en la paella? ¡Mala persona! ¿O el que se enzarza porque la tortilla lleva cebolla y también porque no la lleva? La tortilla de patatas... ¡Ese es el gran dilema!".

"¿Ser español es hablar bien castellano? Y, si es así, ¿es Mariano Rajoy español?", bromeó el presentador de Televisión Española. "¿Ir con la Roja es ser español? Y más si eres de derechas y apoyas a la Selección, que se llama la Roja".

"¿Y Lamine Yamal? ¿Es español? ¿O solo cuando no juega en el Barça?", se preguntó Buenafuente, añadiendo: "¿Yo soy español o no soy español?". Y acto seguido se puso a tararear el famoso "yo soy español, español, español...". "Perdón, es que he mezclado textos teatrales", se disculpó el humorista catalán.

"¿Le pedimos a los inmigrantes que no roben y a la vez que respeten nuestras costumbres? Pero, ¿y si ven lo que han hecho algunos de nuestros políticos? ¿No sería robar una costumbre?", lanzó al aire el rostro de TVE.

Y finiquitaba su monólogo de la siguiente manera: "Tal vez me critiquen en las airadas redes. Pero, al fin y al cabo, me pregunto y con esto concluyo, ¿qué hay más español que criticar?". Entre vítores y aplausos, los asistentes sentados en las primeras filas de butacas comenzaron a tirarle rosas, al más puro estilo Hamlet.