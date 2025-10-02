Antonio Orozco sorprende al responder las preguntas clásicas de 'La Revuelta': "Mi madre está viendo el programa"

David Broncano ha estrenado octubre con Antonio Orozco como invitado de La Revuelta. El barcelonés se ha mostrado muy cómplice con el jienense, hasta el punto no sólo de compartirle su teléfono móvil, sino también de responder con llamativa naturalidad a las dos preguntas clásicas.

El de Hospitalet de Llobregat presentaba Inevitablemente yo, su nuevo libro. Además de hablar de cómo se rompió el tobillo hasta en dos ocasiones, compartió su experiencia como coach en La Voz.

La confianza entre ambos se mostraba inicialmente cuando el catalán le compartía su mayor secreto. Broncano quería saber el número de fotografías que Orozco guardaba en su móvil.

Ni corto ni perezoso, el de Hospitalet de Llobregat le revelaba que “sumando todos”, tiene “entre 30.000” instantáneas y “15.000 vídeos”. Una cifra que compraba el propio presentador.

“Debe ser porque grabo mucho. Yo creo que tengo la nube desde el IPhone 1, ya tengo más años que la humedad”, expresaba el cantante de Devuélveme la vida.

Antonio Orozco y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Pero lo más llamativo ha sido que no ha dudado en responder con mucha franqueza a las dos preguntas clásicas de Broncano, sobre la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria y la frecuencia de relaciones íntimas en el último mes.

Orozco señalaba que tenía como patrimonio, “entre uno y tres” millones de euros. “Muy bien, muy buen dato”, apuntaba Broncano, bastante sorprendido de que el barcelonés le revelase dichas cantidades de manera tan abierta.

Antonio Orozco y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

Sobre la otra pregunta, Orozco sorprendía más incluso. “Calculo rápidamente, pero llevo 30 días fuera de Barcelona, en Madrid. Entonces, si llevo 30 días y masturbación es 0,5…”, comenzaba a decir.

El público señalaba que la cifra sería de 15. Sin embargo, Orozco dejó boquiabiertos tanto a Broncano como a los espectadores presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía. “Son 30”, corregía.

“Pensabais que le ibais a pillar, pero no, él iba por delante de vosotros”, apostillaba Broncano, provocando carcajadas entre los asistentes. “Tiene mérito, al atardecer y al amanecer”, señalaba el presentador.

“Lo ha dicho él solo”, aclaraba Orozco, al señalar que el conductor podría estar equivocándose en su hipótesis. “Podrían ser las dos seguidas”, revelaba el cantante. Broncano señalaba que no lo veía como una persona “loca”.

Antonio Orozco en 'La Revuelta'. RTVE

Tan deslenguado se veía Antonio Orozco, que se dio cuenta de que, quizás, había hablado de más. “No sé por qué estoy hablando de foll**, mi madre está viendo el programa”, expresaba.

“Y tu hijo también, pero no pasa nada”, apostillaba el presentador, provocando más carcajadas y risas.