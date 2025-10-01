Lali Espósito se confiesa en 'La Revuelta' sobre su conflicto con Milei: "Calumnias e injurias hasta el día de hoy"

Lali Espósito acudió este martes, 30 de septiembre, a La Revuelta. Acostumbrada a morderse poco la lengua, la cantante aprovechó su visita a David Broncano para recordar el enfrentamiento público que tuvo con Javier Milei, a quien llegó a dedicar una canción llamada Fanático.

"La primera canción que lancé de este álbum se llama Fanático. ¿Sabes lo que me pasó en Argentina? Bueno, ¿estás informado de la Argentina o te chupa un huevo?", preguntó, en tono jocoso, Espósito. "No, no me chupa un huevo. Estoy informado por encima", reconoció el presentador de Televisión Española.

Tras comentarle la argentina que tenía que ver con el presidente de su país, Broncano preguntó: "¿Te peleaste con Milei?". "Bueno, él me peleó. No le gustó una opinión muy concreta que yo di y tuve que hacer una canción para responderle", aceptó Lali.

Así, se lanzó a contarlo: "El tipo, que hoy es nuestro presidente, gana las primarias antes de convertirse en presidente. Pongo un tuit muy cortito y muy concreto que es: 'Qué peligroso y qué triste".

"A partir de ese momento, se vino una persecución de sus trolls en redes sociales. Calumnias, injurias y hasta día de hoy. Quizá con un poco menos de fuerza, por suerte", explicó la artista, y Broncano quiso ir más allá: "¿Él mismo dijo algo también?".

El enfrentamiento de Milei con Lali 🇦🇷



Que esté en juego la libertad de expresión. Qué peligroso. Qué triste. #LaRevuelta @lalioficial pic.twitter.com/WrFz6OR7We — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2025

"Sí, en la televisión pública. Me cambió el nombre, me llamó Lali 'Depósito'. Él cree que los artistas opinan porque les pagan o una boludez así. Todo ese quilombo", asumió la entrevistada de este martes en el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa.

El comunicador lamentó que Lali Espósito hubiera "pasado por todo eso", si bien ella le restó importancia y tiró de humor. Como bien expuso, la portada de Fanático fue su "manera de responder a esta situación pública". "En la tapa, estaba yo toda pintada. Así que te traje esto para tus haters", adelantó.

A continuación, Lali desplegó un póster con una foto de Broncano llena de tachones, provocando las risas del conductor y del público del teatro Príncipe de Gran Vía. Más adelante, ambos siguieron reflexionando sobre "el tema de la libre expresión".

"Yo maleducada no soy. Opiné como persona parte de la sociedad, como artista que tiene un micrófono delante y lo voy a seguir haciendo. Si no, lo hago con música. Y, si no, lo hago cuando lo siento", sentenció Espósito.