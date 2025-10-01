Imanol Arias rompe su "promesa" y regresa a TVE tras su polémica con la cadena: "Vuelvo a pedir disculpas"

Entre otros invitados, este martes, Marc Giró recibió en su Late Xou a Imanol Arias y María Barranco, que estrenan obra de teatro en breve, Mejor no decirlo. Para el protagonista de Cuéntame cómo pasó, suponía su regreso a Televisión Española desde el fin de la serie, en noviembre de 2023.

"Cuéntame es uno de los mejores trabajos de mi vida", reconocía ante Giró, que se encargaba de recordar a los espectadores: "Hay que decir una cosa, has vuelto a TVE después de Cuéntame. ¡Bienvenido!".

Y, si bien el presentador no hizo referencia alguna a la polémica, Arias quiso reiterar unas disculpas que ya pidió en su momento a los trabajadores de la Corporación: "Tengo que decir a los trabajadores de esta casa que he roto mi promesa y que vuelvo a pedirles disculpas por el exabrupto de aquella noche".

"Tengo que decir, para los trabajadores de la casa, que vuelvo a romper mi promesa y que quiero volver a pedirles disculpas por el exabrupto de aquella noche"

🗣️ Imanol Arias regresa, después del final de Cuéntame, a RTVE



"Hay noches en las que te viene a ver el diablo y uno dice lo que quiere decir, pero mal dicho", explicó el actor. Marc quiso quitarle hierro al asunto: "Una cosa te digo, Imanol. Te lo digo como espectador. El día que acabó Cuéntame yo me cagué en todo el Consejo de Administración de RTVE, del primero al último".

"Eso fue una injusticia para España, para nosotras, las telespectadoras. Aún no nos hemos recuperado. Ahora, TVE es maravillosa y... ¡viva Imanol Arias!", coreó el conductor del espacio que emite La 1, dejando ahí el tema.

Unas polémicas declaraciones

Para situarse en contexto, hay que remontarse a la primavera de 2022, a una entrevista que concedió Imanol Arias a La Kapital, programa de Telebilbao. El artista se despachó a gusto contra la cadena pública y aseguró que Cuéntame había sido cancelada por motivos políticos.

"En el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra, que es histórico y lo que contamos pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de un etarra con el fin de evitar lo de Roldán. Y alguien del Consejo de Administración, socialista y una mujer que cobra 7.500 euros al mes, dijo: 'Hay que cortarles la cabeza a estos", señaló.

Al parecer, desde RTVE no se quería "contar una historia que es muy mala para el PSOE". "A las tres semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública. Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya", rogó Arias.

Dos días después, a través de su cuenta de Instagram, pidió disculpas por unas palabras que calificó de "lamentables y desafortunadas". Unas declaraciones "descontextualizadas en la conversación, impropias de mí y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundó esa noche".

Por su parte, Ganga Producciones, productora responsable de Cuéntame, no tardó en desmarcarse de la opinión de Imanol Arias: "Ninguna persona en esta productora comparte las afirmaciones realizadas por Imanol".