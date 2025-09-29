María Patiño paraliza 'No somos nadie' para revelar un incidente "muy grave" con Antonio David: "No has medido la violencia"

No somos nadie ha vivido un momento dramático al iniciar el programa este lunes 29 de septiembre. Con semblante serio, María Patiño lanzó una advertencia a Antonio David Flores, con el que habría vivido, presuntamente, un incidente de carácter violento el pasado fin de semana.

Al parecer, el exguardia civil habría realizado unos comentarios en su canal de YouTube que afectarían de lleno a la familia de la periodista. “Este fin de semana ha pasado algo muy grave, algo gravísimo, que me afecta directamente. Cuando las personas son violentas o ejercen la violencia, hay veces que no miden, y tú no has medido”, expresaba.

“Todas aquellas personas que han defendido a este señor, y estoy hablando de Antonio David Flores, cuando tengan conocimiento de lo que ha hecho, probablemente sientan vergüenza”, declaraba duramente.

Patiño mantiene un enfrentamiento abierto con Flores. La tensión viene desde la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En esta guerra mediática que hay entre el exguardia civil y Rocío Carrasco, Patiño se puso del lado de la hija de Rocío Jurado.

Desde entonces, ha habido reproches, acusaciones más o menos veladas y hasta amenazas de demandas. “Yo tengo en parte la satisfacción de que sé que nunca me había equivocado, que estoy en el lado correcto, pero hay otra parte de mí que va a hacer todo lo posible para proteger lo que llevo protegiendo toda la vida. Nunca he utilizado a mi familia, tú sí”, declaraba mirando directamente a cámara.

Patiño ya señalaba que tomará las acciones que considere oportunas. “A partir de ahora, la ley me asiste y cada uno en esta vida tiene que asumir las consecuencias de lo que hace en un medio de comunicación, sea en televisión o sea en YouTube”, advertía.

Este anuncio fue serio y solemne, alejado del estilo frívolo habitual del magacín, mostrando la gravedad de los presuntos actos de Antonio David Flores contra la periodista gallega.

De hecho, ninguno de sus compañeros dio alguna declaración, apoyando así las palabras de Patiño y compartiendo el mismo gesto serio en sus rostros. Tras esto, Patiño dio paso a las primeras noticias del día, con Terelu Campos como protagonista, en su particular guerra con Mar Flores.

Patiño ha buscado mantener su vida privada en la máxima discreción posible. Se sabe que está casada con Ricardo Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en 2019 en Sri Lanka. Por otro lado, tiene un hijo llamado Julio, nacido en el año 2000, que se ha mantenido siempre alejado del foco mediático.