Así se posiciona (o no) Europa sobre la presencia de Israel en Eurovisión 2026: la lista de países y sus posturas

En estos momentos, Eurovisión 2026 es una auténtica olla a presión. El futuro del concurso organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) pasa por una votación que se producirá a principios de noviembre y que determinará si Israel participa o no en la próxima edición del festival debido al conflicto en Gaza.

Según los estatutos de la UER, en esta votación tan solo es necesaria una mayoría simple. Es decir, el estado de Oriente Medio no estaría presente en Viena si así lo determina una mayoría por encima del 50% de los votos.

El proceso será secreto y se realizará entre los 68 miembros que conforman el ente: de emisoras que actualmente participan a otras que participaron en el pasado, así como las que nunca lo han hecho. La votación se dará en el marco de una sesión extraordinaria de la Asamblea General, pues el Comité Ejecutivo no ha podido llegar "a una posición consensuada" sobre el asunto.

Los hechos se han precipitado después de la decisión que anunció RTVE. España, miembro del Big 5 por ser una de las televisiones que más aporta a la UER económicamente, se retirará del concurso si Israel participa en Eurovisión 2026. La cadena tampoco emitirá ni las semifinales ni la final del evento, que se celebrará el 12, el 14 y el 16 de mayo de 2026.

Cabe destacar que el debate y la votación influye exclusivamente en la participación o no de Israel en Eurovisión. No pasa por la expulsión de la KAN, la televisión pública israelí, del ente de radiodifusoras europeas. Algo que sí sucedió con las emisoras estatales de Bielorrusia y Rusia en 2021 y 2022, respectivamente.

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. RTVE

A continuación, y a un mes de que se lleve a cabo esta reunión, BLUPER repasa cuál es el posicionamiento de los 36 países que participaron en Eurovisión 2025. O lo que es lo mismo, en qué sentido irá o podría ir el voto de cada estado miembro de la UER.

1. Albania: participa Albania ha confirmado su participación en Eurovisión 2026, independientemente de la presencia de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores albanés, Igli Hasani, ha respaldado el derecho israelí a la legítima defensa, aunque confiando en una solución pacífica.

2. Alemania: participa Pocas dudas caben sobre Alemania, uno de los principales aliados económicos y defensores de Israel dentro de la Unión Europea. La ARD defiende la música "como puente" entre países y "no un instrumento de confrontación política". De esta manera, el boicot por su parte es impensable.

3. Armenia: en duda Armenia no ha aclarado su posición en cuanto a la participación de Israel en Eurovisión, pero algunos hechos pueden dar pistas. En 2025, el estado caucásico fue uno de los tres que no dio puntos en televoto a Yuval Raphael. Además, durante la retransmisión, los comentaristas de la KAN lanzaron comentarios despectivos contra la comunidad armenia.

4. Australia: participa Australia mantiene una postura neutral respecto a la polémica de la participación de Israel en el concurso, si bien ha hecho oficial su presencia en Viena en mayo. La SBS no se pronunciará al respecto hasta que la UER tome la decisión final a finales de noviembre.

5. Austria: participa Austria, país anfitrión del próximo festival, considera que excluir a Israel o boicotear el certamen no aliviaría la crisis humanitaria en Gaza. Es más, en palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, "profundizaría la discordia entre los países miembros de la UE".

6. Azerbaiyán: participa De relaciones diplomáticas estables con Israel, Azerbaiyán ha confirmado su participación en Eurovisión 2026 y no consta que el país vaya a pronunciarse sobre el conflicto en Gaza, por lo que se presupone que prioriza el carácter apolítico de la cita organizada por la UER.

7. Bélgica: en duda El caso de Bélgica es especial, ya que la gestión de la candidatura eurovisiva se la alternan dos emisoras: VRT y RTBF. La primera está a favor del boicot, mientras que la segunda prefiere esperar a la votación de la UER. En 2026, la responsabilidad recae sobre la RTBF, por lo que la participación belga no está completamente descartada.

8. Chequia: participa La radiotelevisión pública de Chequia se ha limitado a expresar "su preocupación por la división" que ha generado el debate sobre la presencia o no de Israel en Eurovisión 2026. No peligra la participación del país centroeuropeo.

9. Chipre: participa Chipre es neutra en la polémica, pero participará en la próximo Eurovisión. A nivel diplomático, la relación entre el estado mediterráneo e Israel es sólida y de cooperación estratégica, especialmente en el ámbito de la energía y la seguridad. Ambos países están llevando a cabo proyectos conjuntos como el cable eléctrico submarino.

10. Croacia: participa Croacia ha confirmado su participación en Eurovisión 2026, con la emisora pública croata manteniéndose neutral. Concretamente, la cadena ha destacado "la importancia de separar los conflictos políticos del ámbito cultural eurovisivo".

11. Dinamarca: participa Dinamarca competirá en Eurovisión 2026 y también esperará a la determinación de la UER en noviembre, antes de pronunciarse de manera oficial sobre el conflicto que asola la franja de Gaza.

12. Eslovenia: no participa Eslovenia ha declarado oficialmente que no participará en Eurovisión 2026 si Israel permanece en el concurso debido a la controversia internacional en torno al conflicto en Gaza. Se une a España, Países Bajos e Irlanda.

13. España: no participa España ha sido el primer país del Big 5 en anunciar su retirada de Eurovisión 2026 si la UER permite que Israel compita en Viena. El presidente de RTVE, José Pablo López, declaró este mismo jueves: "No es una decisión partidista, tiene que ver con los derechos humanos". La pública tampoco emitiría el festival en mayo.

14. Estonia: participa Estonia mantiene relaciones diplomáticas cercanas y estables con Israel desde 1992, pues fue uno de los primeros países en reconocer su independencia. El estado báltico rehuye la polémica y estará presente en Viena en próximo mayo.

15. Finlandia: participa En línea con otras potencias nórdicas, Finlandia ha confirmado su participación en Eurovisión 2026. Pese a la conexión diplomática que mantienen ambos países, Finlandia ha pedido al país que facilite la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

16. Francia: participa Francia, miembro del Big 5, no se sumará a la iniciativa de su país vecino. Según France Télévisions, Eurovisión está por encima de disputas geopolíticas. Si bien se ha mostrado crítico con la gestión israelí del conflicto en Gaza, el estado galo sigue teniendo buenas relaciones Israel.

17. Georgia: participa Georgia participará en Eurovisión 2026 y prefiere mantenerse al margen del conflicto. En materia de defensa, ha recibido sistemas y asistencia militar de Israel durante las últimas décadas. Eso sí, en la guerra ruso-georgiana de 2008, se limitaron los envíos de armas para evitar tensiones con Rusia.

18. Grecia: participa Grecia ha decidido mantener su participación en Eurovisión 2026 aunque Israel siga en el certamen. La unión de ambos países es estrecha. Precisamente el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fue el primer líder mundial en visitar Israel tras los ataques de Hamás y expresó apoyo político directo a Jerusalén.

19. Irlanda: no participa Irlanda fue uno de los primeros países en anunciar públicamente su intención de retirarse de Eurovisión si la UER sigue permitiendo a Israel en el juego. La RTÉ argumenta su preocupación por la situación en Gaza y la exigencia al estado israelí de cumplir con el derecho internacional.

20. Islandia: en duda Islandia ha sido uno de los estados más críticos sobre la participación de Israel en Eurovisión. Evalúa la retirada del certamen si se confirma su presencia tras la votación de principios de noviembre. La RÚV ha hecho pública su preocupación por lo que está sucediendo en Gaza y por los valores éticos del festival.

21. Italia: en duda La postura oficial de Italia sobre Israel está diluida. Tres (Alessandro di Majo, Davide Di Pietro y Roberto Natale) de los siete miembros que componen la junta directiva de la RAI piden la retirada del país. Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión conjunta y por ahora Italia será una de las participantes en Eurovisión 2026.

22. Letonia: participa Letonia ha asegurado su presencia en Eurovisión 2026 y no figura en la lista de países que podrían boicotear el festival en caso de que participe Israel. La LTV guarda silencio crítico, apostando por una postura reservada hasta que la UER comunique su decisión final.

23. Lituania: participa Lituania no se caracteriza por tomar posturas polémicas en cuanto a conflictos internacionales y el de Israel y Palestina no es un excepción. Así, ha ratificado su participación en Eurovisión 2026 y muestra cautela ante la decisión de la UER.

24. Luxemburgo: participa Por tercer año consecutivo, la bandera de Luxemburgo ondeará en Eurovisión 2026. El país centroeuropeo elegirá a su representante a través del Luxembourg Song Contest. A pesar de la controversia, la RTL no ha emitido declaraciones críticas sobre el tema.

25. Malta: participa Malta estará en Eurovisión 2026 y no ha anunciado la intención de rechazar acudir al certamen si Israel lo hace. Tanto el gobierno como la emisora pública maltesa han declarado que prefieren promover una "cultura del diálogo".

26. Montenegro: participa Montenegro ha confirmado provisionalmente su participación en Eurovisión 2026 y no se encuentra entre los países que han amenazado con boicotear el certamen por la presencia de Israel. La emisora pública montenegrina ha optado por una postura cautelosa, expectante ante la votación de la UER.

27. Noruega: participa Como otros países, Noruega aboga por la solución de los "dos Estados" en la guerra entre Israel y Palestina. Con todo, la NRK no ha anunciado medidas de presión institucional y mantiene su participación en el Eurovisión del año que viene.

28. Países Bajos: no participa Países Bajos ha anunciado públicamente la intención de retirarse de Eurovisión si Israel no lo hace. La AVROTROS pide a la UER "coherencia ética" y anima a otros países a considerar su retirada en caso de que la organización no tome "medidas contundentes".

29. Polonia: en duda Aun confirmada su participación en el festival, el gobierno de Polonia se encuentra presionando a la televisión estatal para no acudir a Eurovisión el año que viene, en caso de que se permita la presencia de Israel.

30. Portugal: en duda Portugal es otra de las televisiones que estaría valorando sumarse al boicot. La RTP habría amenazado a la organización con no acudir si Israel es uno de los países que participan. Varios artistas portugueses han promovido el boicot al certamen, entre ellos, Salvador Sobral, autor de la única victoria eurovisiva lusa en Eurovisión.

31. Reino Unido: participa La BBC estaría presionando a la UER para expulsar a Israel de Eurovisión 2026. A nivel oficial, la única comunicación de la radiotelevisión británica es la de reiterar el carácter apolítico del concurso y el apoyo al país anfitrión, Austria.

32. San Marino: participa San Marino ha hecho pública su participación en Eurovisión 2026, aun con debates internos sobre el sistema de votación y las dificultades para los microestados que compiten en el certamen. La SMTV no se ha pronunciado sobre Israel.

33. Serbia: participa En un marco de relaciones formales con Israel, consistentes en una cooperación tecnológica y agrícola, Serbia mantiene su previsión de participar en Eurovisión 2026. Su emisora pública se mantiene al margen del conflicto.

34. Suecia: participa A pesar de no formar parte de Big 5, Suecia es uno de los países más potentes de Eurovisión. Este mismo viernes, la SVT rompía su silencio para reafirmar su compromiso con el festival, siempre y cuando se garantice la seguridad de los participantes y el público, así como el carácter apolítico del concurso de acuerdo a las normas de la UER.

35. Suiza: participa Tras acoger la edición de 2025, Suiza ha confirmado su presencia en Eurovisión 2026 y ya ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a su representante, con la convocatoria de canciones abierta entre agosto y septiembre. Su participación no se verá condicionada por la presencia de Israel.