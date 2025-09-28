Anabel Pantoja afea la actitud de Blanca Romero en 'Bailando con las estrellas': "Ninguno vamos a ir a 'El rey león'"

Álvaro Cuenca y Anabel Pantoja en los ensayos de la tercera edición de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

La tercera gala de Bailando con las estrellas ha tenido varios momentos de tensión. Anabel Pantoja ha protagonizado algunos de ellos, mostrando su decepción ante unas palabras de su compañera Blanca Romero sobre la competición en el talent show.

La influencer está siendo una de las protagonistas de esta nueva edición del programa de Telecinco, muy comentado fue su beso con Álvaro Cuenca al final de la anterior gala, en la que deslumbró con un vals vienés.

Sin embargo, eso no ha impedido que haya tenido una decepción con una de sus compañeros que buscan suceder a María Isabel como campeona del certamen de baile. Fue durante los ensayos cuando la sobrina de Isabel Pantoja vivió dicho momento con Blanca Romero.

En estas jornadas, tanto Anabel como su compañero de baile, Álvaro Cuenca, pudieron ver también cómo se preparan el resto de sus participantes. A la sevillana le llamaron la atención unas palabras de la actriz de Física o química, en referencia a un mareo que sufrió Nona Sobo.

“Si una se marea pues es lo que hay, una menos para la competición, yo lo que quiero es ganar”, expresaba, el vahído que sufrió la intérprete de Entrevías. Unas declaraciones que la amiga de Belén Esteban vio fuera de lugar.

Álvaro Cuenca mostrando el ensayo de Blanca Romero a Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“Parece que todos somos un equipo, pero no es así, yo creo que después de esto ninguno de nosotros vamos a ir a trabajar a Los miserables o a El rey león, hay que relajarse”, compartía, señalando que lo importante es hacer un buen concurso.

La influencer ha derrochado sensualidad en esta tercera gala, deleitando al público con un chachachá, al ritmo de Señorita de Camila Cabello. Sin embargo, la influencer no se ha mostrado convencida con su actuación.

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca en la tercera gala de la tercera edición de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

“He estado muy nerviosa porque es un baile que no me ha gustado nada”, compartía. Con las buenas palabras de Inmaculada Casal dándole ánimos, Gorka Márquez se ha mostrado más crítico, aunque con buenas palabras.

“Ha habido dos bailes, uno de cintura para arriba y otro de cintura para abajo, el chachachá es un baile con mucho ritmo de pies, me ha faltado algo más, pero me has hecho disfrutar porque te veo disfrutar”, expresaba.

Más severa ha sido Julia Gómez Cora. “Aunque estemos en la época de la vendimia no creo que haga falta que pises el suelo como si estuvieras aplastando uvas”, expresaba la miembro del jurado.

Pepe Navarro, expulsado

A pesar de ello, el baile de Pantoja ha convencido lo suficiente para obtener 31 puntos, quedándose muy alejada de la zona de peligro. En esta gala, Pepe Navarro se despidió de las pistas al inicio de la noche.

Tras ello, el jurado envió a la zona de peligro a Iago García de nuevo, cuya samba no terminó de convencer, así como a Sara Escudero, cuyo jive le ha hecho pisar por primera vez la prueba de expulsión, que se verá la semana que viene.