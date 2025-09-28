Afra Blanco, sobre la brecha generacional: "¿Quién paga la mierda de sueldo a los jóvenes, su abuelo o su jefe?"

laSexta Xplica no sólo ha entrevistado a Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, para hablar de la actual situación política y social en España. Tras la mesa y tertulia política, el programa abordaba un tema sobre la brecha intergeneracional.

El programa mostraba unas palabras polémicas que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, realizaba durante el Forbes Spain Economic Summit 2025. El de Getxo se mostraba escéptico con el mensaje de “trabajar menos para vivir mejor” que se está impulsando desde las instituciones.

Garamendi ponía en cuestión la reforma laboral que busca Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. El presidente de la CEOE dejaba en evidencia la brecha generacional que existe a la hora de mirar por el valor laboral.

En la sección de los Xplicadores, José Yélamo mostraba a una nueva invitada, Analía Plaza, autora de La vida cañón: La historia de España a través de los boomers. En este libro, la analista mostraba cómo se trata de una generación que ha logrado vivir mejor que sus padres… pero también “mejor que sus hijos”.

Cuando Yélamo le dio la palabra a Afra Blanco, esta se mostró muy crítica con Garamendi, cargando contra él. “¿Sabéis cómo está el boomer de la semana desde su tribuna? Se está frotando las manos”, comenzaba la sindicalista en su intervención.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“Divide y vencerás. Pero, vamos a ver, ¿quién paga la mierda de sueldo a los jóvenes? ¿Su abuelo o su jefe?”, cuestionaba la activista. “Lo que no puede hacerse es criminalizar a los empresarios”, denunciaba Paloma Martín, responsable de Lideremos Madrid.

“No me interrumpas, que antes has hablado. Te pediría que me escucharas ahora mismo”, espetaba Blanco. “¿Por qué creéis que nuestros mayores, padres y abuelos, tienen una pensión? Porque se lo han currado”, proseguía.

Paloma Martín y Afra Blanco en 'laSexta Xplica'. Atresmedia

“¿Os creéis acaso que si no se revalorizan sus pensiones conforme al IPC van a subir vuestros salarios, los de los jóvenes? Os voy a pinchar el globo, no”, continuaba. “Aquí, el que no te da tu plusvalía no es tu abuelo”, exclamaba.

“El problema no es la pensión de tu abuela, sino tu nómina. El problema es tu jefe. ¿Sabes cuál es la solución? Organizarse”, argumentaba la sindicalista antes de ser interrumpida por el empresario Luis Castillo. “Eso es hacer política”, opinaba el presidente de la APHA.

Ambos se enzarzaron en una discusión no relacionada con las pensiones, sino con la crisis de la vivienda. Eso provocó que José Yélamo interviniese para poner orden. El presentador tuvo que cortar completamente el debate para volver a conducir el programa con el tema de la noche.