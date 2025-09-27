El fin de semana es territorio de Cuarzo Producciones: de la doble ración de 'La Roca' a la apuesta firme por '¡Vaya fama!'

Inusualmente, la temporada televisiva ha arrancado con novedades en un terreno que, por ser días de menor consumo, suele ser más estático. Hablamos del fin de semana que tanto Atresmedia como Mediaset han decidido potenciar.

Precisamente, ambos grupos audiovisuales han confiado en las mismas manos para ello. Se trata de Cuarzo Producciones, la productora de La Roca (laSexta) y ¡Vaya fama! (Telecinco). Programas que, en distintas franjas, dotan de contenido en directo parte del sábado y del domingo.

En ambas cadenas, la compañía dirigida por Juan Ramón Gonzalo puede sacar pecho de versatilidad. En el caso de la de Fuencarral, se encarga de los dos principales realities que emite Telecinco, con permiso de Gran Hermano: Supervivientes y La isla de las tentaciones.

De las tramas de esos formatos de telerrealidad, también Cuarzo recoge el guante en ¡Vaya fama! Tras ocho años y dos cambios de productora, Mediaset echó el cierre a Socialité, su programa de mediodía de los sábados y domingos, cuyo testigo recogieron Cristina Lasvignes y Fran Ramírez a principios de septiembre.

Lo decía Lasvignes en la presentación del espacio, consciente de la presión de relevar a Socialité, pero con confianza en levantar una franja que claramente necesitaba un impulso. "Vamos en la misma franja, haciendo también crónica social, pero le vamos a dar un rollo diferente. Ellos [María Verdoy y Antonio Santana] han estado mucho tiempo ahí y haciéndolo fantásticamente bien".

Fran Ramírez y Cristina Lasvignes, presentadores de '¡Vaya fama!'. Mediaset España

"Yo lo firmaba", aseguró en aquella ocasión la presentadora. A falta de comprobar si fue un triunfo puntual, el pasado domingo, ¡Vaya fama! ya se impuso por poco a su principal competidor, D Corazón.

Cebando el posible abandono de Adara Molinero de Supervivientes: All Stars, el de Telecinco registró un 8,1% de cuota (535.000 espectadores), su mejor dato hasta la fecha, frente al 7,9% (500.000 espectadores) del de Televisión Española.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'La Roca'. Atresmedia Televisión

En las tardes de los fines de semana de laSexta, la apuesta por Cuarzo no solo se renueva, sino que se ha doblado. Desde esta temporada, La Roca se emite sábados y domingos. Eso sí, el experimento no termina de cuajar y el espacio presentado por Nuria Roca se encuentra aún lejos de la media de la cadena verde.

Cabe recordar que no han faltado intentos por parte de Atresmedia por insuflar aire a esta franja de su segundo canal, tirando de formatos consolidados de su programación. En 2022, del exitoso Aruser@s, con Aruser@s Weekend, que ahora ha vuelto a las mañanas de los fines de semana. En 2023, de la marca Más vale tarde, con Más vale sábado y Adela González y Boris Izaguirre al frente.

Desde luego, no puede decirse que Cuarzo no tenga callo en los fines de semana. Incluso dos formatos de la misma productora llegaron a competir en el horario vespertino de los sábados y los domingos: Viva la vida, en Telecinco, y Liarla Pardo, en laSexta.