El cariñoso gesto de David Broncano y Raúl Cimas con Javier Cansado tras revelar su cáncer: "El abrazo más grande"

La Revuelta se vuelca con Javier Cansado tras anunciar que padece cáncer. Raúl Cimas visitó el programa de David Broncano para presentar su último trabajo, la segunda temporada de la serie cómica Poquita fe, y su incorporación en el equipo de Ilustres Ignorantes para sustituir al humorista durante el tiempo que se encuentre alejado de los focos.

El pasado 15 de septiembre, Cansado hizo público a través de sus redes sociales que estaba enfermo a causa de un tumor, y desveló que estaría "varios meses sin participar en mis movidas". "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento", compartía.

"Sustituir a Cansado no es difícil, es imposible", reconocía el actor en su primer día como parte trío cómico en el nuevo programa. Un argumento que ha vuelto a repetir en La Revuelta. "Estoy de interino, estoy guardándole la silla a Javier Cansado", insistía.

El presentador de La 1 le ha mandado un mensaje de ánimo después de explicar al público cuál era el motivo de la retirada temporal del locutor. "Javier contó que tenía cáncer y se estaba tratando, y durante un tiempo no va a poder estar. Le mandamos el abrazo más grande posible, que le queremos un montón", manifestaba.

"Javier es muy bueno, aparte de como cómico, es muy buena persona. Aun con la que tenía encima, lo que le preocupaba era dejar colgado al programa y al resto de compañeros. Eso habla mucho de lo bueno que es", contaba el actor.

Después de protagonizar uno de los momentos más emotivos del formato hasta el momento, Raúl Cimas pasó a bromear, siendo fiel a su estilo irónico. "Mientras que se cura, ahora que ya hemos dicho lo bonito, de la que se está librando, porque hay que viajar con Colubi y con Coronas", confesaba. Broncano respaldaba su versión: "No es fácil".

"Cualquier conductor del Inserso sabe lo que es viajar con señores mayores. 19 años juntos, discuten sin parar con los ojos muy abiertos", bromeaba. Y añadía mientras los escenificaba: "La gente cuando tiene mucha confianza, las parejas, discuten con los ojos abiertos".

"Un día tengo que cenar con uno y hablar del otro, y al día siguiente ceno con el otro. Les llamo 'las farmacias', porque al caer la noche se ponen verdes", desvelaba desatando las risas del público y el presentador.