Scottie Pippen, tajante en 'La Revuelta' sobre su relación actual con Michael Jordan: "Tiene su propia gente"

Este miércoles, 24 de septiembre, en La Revuelta tiraron la casa por la ventana. Antes de que aparecieran los míticos The Offspring en el teatro Príncipe de Gran Vía, David Broncano recibió a Scottie Pippen, leyenda de la NBA.

Y, como no podía ser de otra manera, en la charla entre Pippen y Broncano salió a colación Michael Jordan, con quien formó una de las mejores duplas del baloncesto estadounidense y mundial en los Chicago Bulls.

Sin embargo, como confesó en el espacio de Televisión Española, su relación con Jordan es ahora mismo nula. Así, desveló que aquella generación histórica de los Bulls hace reuniones de vez en cuando para recordar batallitas, pero que Michael nunca acude.

"Nunca viene. Tiene su propia gente, juega con distintos golfistas". "Han pasado muchos años y es difícil mantener el contacto", aseguró el invitado del formato que produce El Terrat y Encofrados Encofrasa.

"No me gusta eso", afirmó David, que incluso envió un mensaje a Air Jordan en perfecto inglés, mirando a cámara: "No me gusta eso, Michael. Tus compañeros fueron los que te hicieron campeón".

No le habían contado a Pippen qué eran las Preguntas Clásicas™ y, sin embargo, viene aquí, las escucha y se tira una de las mejores respuestas posibles. Genio. #LaRevuelta @ScottiePippen pic.twitter.com/OaB8vzM8D6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 24, 2025

Y es que este conjunto era el más imbatible de la NBA de la década de los noventa. De hecho, el presentador de La 1 quiso saber quién creía que era el baloncestista que más les temía en la pista. "Charles Barkley. Nunca le dejé ganar", explicó Pippen, añadiendo: "No dejábamos a nadie más ganar. Tuvieron algunas oportunidades, pero no lo consiguieron".

La estrella del baloncesto no se libró de las preguntas clásicas de La Revuelta. "¿Me debería poner nervioso? ¿Son fáciles?", preguntó Scottie Pippen a David Broncano, pues al parecer desconocía esta dinámica habitual del programa.

Scottie Pipen visitó 'La Revuelta' este miércoles. RTVE

"Tengo unos cuantos de cientos de miles de dólares", respondió el deportista, que no sació la curiosidad de Broncano y los espectadores de la cadena pública. El conductor le pidió un poco más de precisión, si bien él no quiso dar más datos: "Unos cuantos".

A diferencia de la anterior cuestión, la respuesta sobre sus relaciones sexuales en el último mes fue tajante. "33", soltó Pippen, justo el número del dorsal que vestía en los Chicago Bulls. "Te hicieron una camiseta y todo con eso", bromeó Ricardo Castella, desde el lateral del plató.

David Broncano se rendía ante la rapidez para contestar del entrevistado: "De todas las respuestas que podía haber dado, la mejor era decir '33', la verdad. Así que enhorabuena".