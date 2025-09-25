El rapapolvo de Patricia Pardo a los colaboradores de ‘Vamos a ver’ por pisarse al hablar: “Me pongo muy nerviosa”

Las memorias de Mar Flores siguen dando horas y horas de contenido a la televisión, y más desde que este jueves se presentasen en una librería de Madrid. En dicho evento, Mar se pronunció sobre el cumpleaños de Terelu Campos, su suegra, que dejó una fotografía familiar en la que aparece la colaboradora televisiva, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia padre e hijo. Un hijo que no estuvo en esa presentación del libro.

Para Paloma Barrientos, “el problema es que hay un padre, el exmarido de Mar Flores, que ha sido durísimo y le ha llamado de todo. Ese es el único problema, no que Carlos no vaya a una presentación”. Así lo aseguró esta mañana en Vamos a ver, donde colabora.

Una sentencia que Alejandra Rubio interrumpía: “Paloma, eso no es así”. En ese momento, todos los colaboradores empezaron a hablar unos encima de otros, haciendo difícil que se entendiese en casa lo que cada cual estaba exponiendo. Pero Patricia Pardo, la presentadora de Vamos a ver, cortó el jaleo, visiblemente cabreada.

“Yo sí que voy a mandar dar al sillín, o al sillón de pensar, al primero que pise otro compañero. Porque en casa no se entiende nada y estoy cansada de que todos los días os tengan que hacer el mismo comentario”, regañó, alzando la voz.

Y fue concisa en su petición: “Por favor, no hablemos a la vez, porque entonces se escucha un barullo y un ruido y nadie se entiende absolutamente nada. Y yo me pongo muy nerviosa y no quiero. Por favor, un poquito de de tranquilidad”.

Patricia Pardo, enfadada en 'Vamos a ver'.

Para calmar las aguas, Pardo dio paso al vídeo en el que Mar Flores hablaba de la foto de Terelu y compañía. “¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? Pues ya te lo estoy diciendo todo. ¿Me ha molestado? Pues sí. Pero qué vamos a hacer. Cada uno hace lo que quiere, lo que cree que debe de hacer”, aseguró la modelo ante diferentes medios de comunicación.

Pardo le preguntó a Alejandra sobre el evidente disgusto de Flores al ver a Carlo posando con su padre, porque “eso sí es posicionarse”. Pero en su línea habitual, Rubio echó balones fuera: “Vale, es que no, yo ya he dado mi opinión, no voy a entrar a discutir”.

Para ella, todo es muy sencillo: era el cumpleaños de su madre, y su suegro estaba invitado y estaban juntos. “Si hubiera estado Mar, nos hubiéramos hecho con ella. Otra cosa es la presentación de un libro donde Carlo no se quiere meter y me parece bien”, fue su argumento.