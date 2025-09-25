Noemí Galera lamenta el polémico comportamiento de Iván Rojo en 'Operación Triunfo': "No vamos bien"

En todas las ediciones de Operación Triunfo existe algún "concursante polémico" y en 2025 no ha tardado mucho en aparecer quién ostenta la etiqueta. El paso de Iván Rojo por la academia de música más famosa está destacando por sus comentarios sobre cómo cree que se percibe su figura en el exterior, considerándose ya una "estrella".

"Lo tengo clarísimo. Tiene que estar Valladolid revuelta, voy a llegar y va a ser eso súper guay", afirmaba el concursante sin un ápice de duda. Aun así, hace tan solo unos días también reconocía que "nunca quise ser un artista muy top ni con mucha masa de gente, porque lo que más miedo tengo es no ser capaz de mantener lo que siempre he querido mantener".

Hasta sus propios compañeros intentan reconducir esos pensamientos, como María Cruz, que directamente le dijo que "no creo que eso pase". Noemí Galera también se ha pronunciado sobre la actitud de Iván en Conexión OT, lamentando su conducta después de lo que ha luchado por conseguir su sueño en la música.

"Me sabe mal por Iván, porque ha estado intentando entrar en muchas ediciones y no está aprovechando nada su paso por aquí", confiesa la directora de la Academia de Operación Triunfo. De hecho, es uno de los primeros nominados, junto a Claudia, y su paso por el programa puede que termine en un abrir y cerrar de ojos.

Galera afirma que "si se va el lunes, se dará cuenta de que ha desaprovechado una oportunidad estupenda". No solo porque no está disfrutando de la experiencia, sino porque señala que "él está todo el rato pensando en cosas externas". Un hecho que le puede pasar factura a menos de dos semanas desde que entró en OT.

Miriam Rodríguez, presentadora del espacio diario del programa, ha compartido el argumento de Noemí. "Está en lo que estarán pensando fuera". Y admite que "a veces es difícil de gestionar, porque es inevitable estar aquí dentro y no pensar en lo que estará ocurriendo, cuando estás enfocado en eso, más que en vivir la experiencia...". "No vamos bien", insistía Galera.

Todavía no se conoce si su actitud jugará a su favor o en contra, ya que el público del programa está muy dividido. Aunque, en un principio, fue muy criticado por la "falta de humildad", ahora se ha transformado en uno de los grandes protagonistas de los memes que se comparten en redes sociales.