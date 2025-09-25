Manu Marlasca, obligado a disculparse en 'El programa de Ana Rosa': “Es un error que cometí yo”

Este jueves, 25 de septiembre, El programa de Ana Rosa ha llevado a cabo en su emisión una rectificación pública. El periodista y colaborador Manu Marlasca reconoció en directo un error cometido el día anterior, cuando el programa ilustró una noticia sobre un sacerdote detenido en Torremolinos por posesión de droga con una fotografía que no correspondía al implicado.

La equivocación se produjo en la sección de sucesos, un bloque que Marlasca lidera habitualmente. La redacción del espacio utilizó una imagen del padre Carlos, canónigo de la Catedral de Toledo, sin relación alguna con el caso. La confusión provocó que se señalara de manera equivocada a un religioso ajeno a los hechos investigados.

Consciente de la gravedad de vincular a una persona inocente con un delito, Marlasca detuvo la escala del programa para asumir la responsabilidad. “Lo primero, una petición expresa de disculpas por mi parte, porque es un error que cometí yo y es de mi responsabilidad”, declaró en directo con gesto serio.

El periodista pidió que se volviera a proyectar la fotografía para aclarar cuál había sido la confusión. Ante las cámaras se explicó que el hombre cuya imagen apareció en pantalla el miércoles nada tenía que ver con el sacerdote detenido en Torremolinos, implicado en un caso de posesión de cocaína rosa. “Salía otro señor que nada tenía que ver con estos hechos”, subrayó.

Tras la aclaración, Marlasca reiteró sus disculpas tanto al afectado como a la audiencia del programa. “Lo primero, pedir disculpas”, insistió, subrayando la trascendencia del error. El colaborador quiso dejar claro que la equivocación era personal y no derivaba de su equipo.

Imagen de 'El programa de Ana Rosa'.

La rectificación, aunque incómoda, fue recibida como un gesto de transparencia en un espacio seguido cada mañana por miles de espectadores. La disculpa refuerza la idea de que la verificación en tiempo real es esencial en televisión, especialmente en informaciones delicadas relacionadas con delitos e investigaciones judiciales.

Casos como este ponen de relieve la presión con la que trabajan los programas informativos en directo, donde la rapidez muchas veces complica la comprobación exhaustiva de las imágenes. Sin embargo, Marlasca marcó diferencia al no escudarse en terceros ni minimizar el error, sino al asumirlo como propio.

Este episodio también se inscribe en un contexto mediático en el que las identificaciones falsas pueden tener graves consecuencias personales y profesionales para los afectados. El propio Marlasca, veterano en información policial y judicial, quiso remarcar la importancia de rectificar de inmediato y con la máxima claridad.