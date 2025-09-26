Malú, la 'coach' más veterana de 'La Voz': "Nunca hubiera podido presentarme al programa, no tendría el valor"

La nueva edición de La Voz arrancó el pasado viernes con fuerza, y esta semana regresa con su segunda entrega. Una de sus figuras más reconocidas, Malú, vuelve al sillón de coach con las pilas cargadas, dispuesta a todo por conseguir al mejor talento.

Es la veterana del formato, y es que la artista lleva encadenando ediciones desde el año 2012, cuando se estrenó el formato en Telecinco. Después de trece años, sigue siendo uno de los rostros por los que apuesta el formato, resistiendo a los cambios y reinvenciones para seguir marcando tendencia en la televisión.

Más allá del objetivo final, reconoce en su entrevista con BLUPER que parte del encanto del formato está en esa “sana competencia” que se respira entre los coaches. Así lo describe entre risas: “Lo más divertido para nosotros es pelearnos por los talents, quitárnoslos. Hay pocas cosas más satisfactorias que, cuando nos damos la vuelta los cuatro, conseguir que se vayan contigo”.

Con esa mezcla de rivalidad y compañerismo que caracteriza a los artistas del programa, Malú no esconde que, aunque el objetivo es acompañar a los artistas en su camino, también hay cierto afán de victoria: “Quieres ganar. Pero no es solo por el hecho de que esté en tu equipo. Es con quien más has trabajado, con quien has compartido horas y emociones. Hay un cariño especial”.

“Quieres fastidiar un poco a los demás desde la primera audición”, confiesa. ¿La más competitiva del grupo? Ella lo niega rotundamente, pese a que sus compañeros lo tengan claro. “Soy la más buena de La Voz”, bromea. Mika, con quien ha entablado una conexión especial, la describe como “la más dura, la más cabezota, difícil, pero la verdad es que es la más generosa”.

Malú en 'La Voz'. Antena 3

"Mika tiene una inteligencia emocional apabullante. Desde el primer día me miró y conectamos"

Malú también dedica palabras realmente emotivas al novato del formato en España: “Mika para mí es una maravilla. No solo en plató, también fuera de cámaras. Ha sido un gran descubrimiento. Tiene una inteligencia emocional apabullante. Desde el primer día me miró y conectamos”.

Aunque no juega tanto a favor de Malú, ya que en esta edición su compañero está conquistando el corazón de muchas voces únicas en el programa: “Ha estado equilibrada la elección de los coaches, pero con Mika se han ido muchos”. “Aquí, el que no habla español…Se los lleva a todos”, comenta al lado de su compañero

“Hay veces que vienen y, digas lo que digas, da lo mismo. Pero también hay un porcentaje muy grande de gente a la que puedes convencer en el último segundo, aunque traigan una idea de casa. Tú sacas tu artillería más pesada e intentas que cambien de opinión”, revela la artista.

Para lograr llamar la atención de los talents, utilizan diferentes estrategias. Un juego que cada vez divierte más gracias a las herramientas que les ofrece La Voz con los bloqueos. Malú ya fue víctima el pasado viernes, cuando Pablo López bloqueó primero a Yatra y después la superbloqueó a ella.

Una de las grandes incógnitas es si dar la vuelta al sillón rojo antes que los demás puede dar alguna ventaja para el coach. La madrileña aclara las dudas: “Desafortunadamente, no. Tú intentas que no se pongan nerviosos, pero no hay manera”.

Sobre la rivalidad entre 'coaches': “Lo más divertido para nosotros es pelearnos por los talents, quitárnoslos”

Aunque lleva muchas ediciones a sus espaldas, aconsejando tanto a niños como a adultos, reconoce que “no hubiera podido presentarme a La Voz. No hubiera tenido valor”.

Para ella, este programa ya forma parte de su vida, porque es "un aprendizaje". Se ha dado cuenta, además, de que la gente reclamaba más formatos musicales en televisión y que, aunque en un principio le daba "miedo" formar parte porque se emitía en televisión, ha resultado ser todo un acierto.