Kiko Matamoros dicta sentencia contra Anabel Pantoja por su desplante a la prensa: “Es su peor enemiga”

La periodista Leticia Requejo aseguró esta semana en Telecinco que Anabel Pantoja estaría pasando por una crisis con su pareja, David Rodríguez. Una información que la propia Anabel ha desmentido atendiendo a la prensa, en un encuentro en plena calle que se llenó de tensión.

Al parecer, habría crisis entre ellos por la distancia (David trabaja en Córdoba y Anabel, en la actualidad, en Madrid por trabajo), y la mala relación de Merchi, la madre de Anabel, con David, no ayudaría a que la cosa mejorase.

Así, a Anabel le preguntaron si esa mala relación entre suegra y yerno se debía a que Merchi culpaba a David del episodio que llevó al hospital a su hija Alma. “Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta. Creo que te has pasado”, exclamó muy cabreada.

Ese cabreo le duró hasta la noche, cuando Anabel fue al estreno del musical Cabaret y decidió no atender a la prensa en el photo call. Un gesto que este 25 de septiembre ha sido analizado al detalle en No somos nadie.

“Tú has llevado la imagen de gente. Te pregunto, porque ella es influencer y trabaja en televisión. ¿Tú qué le sugerías? Porque al final ella vive de su imagen”, quería saber María Patiño, dirigiéndose a Kiko Matamoros. Y ante esto, más que dar una respuesta, el antaño representante dictó sentencia: “Es su peor enemiga”.

Para Matamoros, la andaluza tiene “actitudes altivas, absurdas, incoherentes, impropias de alguien que va a un photo call”, pues allí uno posa para hacer frente a las preguntas de los reporteros encargados de cubrir el acto.

Imagen del programa 'No somos nadie'.

“Vas para despertar el interés de los medios, y que lo que vas a publicitar, se publicite convenientemente. Y me parece de una falta de profesionalidad y una falta de honestidad” la actitud que tuvo la antaño concursante de Supervivientes.

Para él, el problema es que la prima de Kiko Rivera “luego te vas a otro sitio y contestas. ¿De qué vamos?”, preguntaba. Para él, Anabel contesta más allá donde cobra, y si cobra menos, o no factura, entonces ya no entra al trapo.

Sobre la pregunta que le hizo el reportero y que enfadó a Anabel, Kiko cree que fue “muy pertinente”, y que estaba en manos de la creadora de contenido el aclarar si iba a contestar, o quitar hierro al asunto con una salida del tipo “parece mentira que te dirijas para hablar de este tema en este tono”.

“Esto que ha hecho ayer Anabel es como muy Pantoja”, terminó diciendo el colaborador, en referencia a ciertos desmanes que su tía Isabel Pantoja ha tenido con la prensa, y que, a menudo, el equipo del antiguo Sálvame han visto reflejado en Anabel.