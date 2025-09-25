Raúl Cimas y hacer humor en la actualidad: "Me gusta que sea un caramelo, no el envoltorio de un mensaje con veneno"

Este jueves, 25 de septiembre, Poquita fe regresa a Movistar Plus+ con su segunda temporada, tras haber sorprendido en su debut por su frescura y capacidad de hacer humor desde lo cotidiano. Su protagonista, Raúl Cimas, se enfrenta al reto de mantener el éxito y el cariño que conquistó al público en la primera entrega.

El actor, que vuelve a meterse en la piel de José Ramón, asegura a BLUPER que la serie mantiene la misma esencia y que el equipo está confiado con lo que han construido: “Estamos muy convencidos de que hemos hecho un buen proyecto”. Sin embargo, reconoce estar a la expectativa de la respuesta del público: “Encantados de ver si tiene la misma repercusión que la primera temporada”.

Presión aparte, lo que aprecia de esta segunda tanda es la cohesión emocional. “Lo que más me gusta de esta temporada es lo mucho que se quiere a mi personaje y lo mucho que se quieren todos. La serie funciona porque, tras mucho sufrir, el amor prevalece”, afirma Raúl.

Uno de los ejes cómicos de la serie vuelve a ser la relación entre madre e hijo. "Lo único que hacen juntos es comedia. Es el ‘a, b, c’ de una buena comedia", confiesa Cimas. En la historia, su vínculo es particular: "Mi madre quiere hacer su vida y casi que soy yo la madre, tenemos los papeles cambiados. También es verdad que la vida llega a un punto en el que los roles cambian".

En tono jocoso, recuerda cómo esas dinámicas se llevan a situaciones insólitas en la trama de Poquita fe: “Cuando mi madre se echa un novio, la situación en la que me cuentan todo parece que yo soy el padre y ellos los adolescentes a los que he pillado en el salón”.

Raúl Cimas en 'Poquita fe'. Movistar+

Esa complicidad con su compañera de elenco, Marta Fernández Muro, que da vida a su madre, es muy especial: “Marta es una actriz legendaria y yo soy el último mono de esto”.

El rodaje, lejos de ser un camino cómodo, estuvo lleno de obstáculos. “Ha sido muy duro, nos pilló todas las lluvias”. Y añade con ironía: “Rodar en exteriores, con escenarios naturales… Si llueve, te jod...”. Pese a todo, su valoración es positiva: “Ha sido muy duro, pero eso es lo de menos, lo importante es el resultado”.

"Todos los trabajos son duros, pero este tiene que parecer que no lo es, que sale fácil"

Quizás el mayor malentendido sobre la comedia sea pensar que es sencilla. “Hay gente que piensa que te diviertes mientras lo haces y no tiene por qué. Todos los trabajos son duros, pero este tiene que parecer que no lo es, que sale fácil”, destaca.

Para Cimas, este género merece tanto respeto como el drama: “No es justo que le pregunten a los actores de drama si les costó meterse en la situación y a nosotros nos digan que nos partimos el culo. No, pasé frío, pasé hambre, sueño, exactamente igual que el que hizo una escena en el desierto llorando”.

Raúl Cimas y Esperanza Pedreño en 'Poquita fe'. Movistar+

"Es más fácil hacer comedia desde la realidad. Es un cóctel también, un poco de surrealismo no viene mal, pero el ingrediente principal es realidad”. Ese surrealismo aparece en pequeños destellos: “Marta y yo tenemos una trama en la primera temporada donde nos alejamos un poco de la realidad, cuando veo a mi padre en una mancha, pero es un 10% de ese capítulo o de la serie”.

"Surge el problema con mucha injusticia cuando no se establece lo suficientemente claro que esto es humor"

El actor también reflexiona sobre la visión del humor a día de hoy. En un momento donde todo se pone en tela de juicio, Raúl recalca que "surge el problema con mucha injusticia cuando no se establece lo suficientemente claro que esto es humor". Y, contundente, comenta que "a mí me gusta que el humor sea el premio, el caramelo, no el envoltorio de un mensaje con veneno".