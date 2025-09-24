Jimmy Kimmel recupera su 'show' con un emotivo discurso y dardos a Trump: "Nuestro líder no aguanta las bromas"

El humorista estadounidense Jimmy Kimmel agradeció este martes en el regreso de su programa el apoyo "de quienes se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto", tras la cancelación de su show por los comentarios sobre el ultraconservador Charlie Kirk.

Kimmel ha atacado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por desear la cancelación del programa e ir en contra de la libertad de expresión: "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas", dijo el humorista durante su monólogo de apertura.

Kimmel ha defendido la sátira contra los "matones" de la administración Trump apenas seis días después de que sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk llevaran a la compañía Walt Disney a suspender su programa en la cadena ABC.

"Nunca fue mi intención rebajar la importancia del asesinato de un joven. No creo que haya nada de divertido en eso", ha dicho un emocionado Kimmel a su audiencia.

"Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones de quien, obviamente, era un individuo profundamente perturbado; eso era justo lo contrario de lo que intentaba hacer", ha indicado.

Disney, empresa matriz de la cadena ABC, que transmite el programa 'Jimmy Kimmel Live!', detuvo la producción de su programa el 17 de septiembre, dos días después de que Kimmel dijera en su monólogo que los partidarios del presidente Donald Trump estaban desesperados por caracterizar al presunto asesino de Kirk "como algo más que uno de ellos" y les acusara de intentar "ganar puntos políticos" con su asesinato.

Antes de que se emitiera el programa de Kimmel este martes, Trump escribió en su red social que "no podía creer" que ABC le devolviera su 'show' e insinuó que tomaría más medidas contra la cadena, según informa Reuters.

El actor Gregg Donovan sostiene un cartel en el que se lee 'Bienvenido de nuevo Jimmy' a las afueras del teatro donde se graba el 'show' de Jimmy Kimmel. Reuters

"¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al presentar basura demócrata 99% positiva?", fue el mensaje de Trump en Truth Social.

"Es otro brazo del Comité Nacional Demócrata (DNC) y, que yo sepa, eso sería una importante contribución ilegal a una campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto", concluye el mensaje.

La administración Trump y muchos de sus partidarios se indignaron por los comentarios de Kimmel de la semana pasada, ocurridos cinco días después de que Kirk, aliado del presidente estadounidense y presentador de radio y podcast, fuera asesinado de un disparo mientras hablaba en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah.

En respuesta a las declaraciones de Kimmel, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazó con una investigación e instó a las cadenas de televisión a cancelar el programa de Kimmel o la posibilidad de enfrentarse a posibles multas e incluso a la revocación de sus licencias de transmisión.

La decisión de Disney de acortar el exilio de Kimmel supone un desafío importante ante la reciente represión de Trump contra los medios críticos mediante litigios y amenazas regulatorias por parte de la FCC.

Aunque Disney ha reincorporado a Kimmel a la programación de ABC en menos de una semana, los dos mayores grupos de cadenas de televisión de las afiliadas locales de ABC —Nexstar Media Group y Sinclair— seguían boicoteando su programa.

Kimmel, que ha presentado los Oscar en cuatro ocasiones, afirmó que Trump no sólo atacaba a los cómicos que le desagradaban, sino también a los periodistas, y recalcó que el presidente: "Los está demandando, los está intimidando".

"Sé que eso no es tan interesante como silenciar a un cómico, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", subrayó Kimmel.

El presentador también se mostró profundamente conmovido por el perdón expresado por la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, hacia el presunto asesino de su esposo, un estudiante de 22 años de una escuela técnica de Utah.