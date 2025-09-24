Desvelado el precio del traje de leche materna que Pedroche usó en las Campanadas de 2025 en ‘Tesoro o cacharro’

Cristina Pedroche, una diosa que protege la infancia con un diseño de 40 pezones del que emana su propia leche materna (NO PUBLICAR)

Tras Santiago Segura, el programa Tesoro o cacharro que conduce Iñaki López en laSexta ha recibido como invitada a Cristina Pedroche. En cada entrega, una celebridad pasa por la mesa del concurso para aportar un objeto personal para incorporarlo al juego, y en su caso ha sido una gran pieza: el traje con el que dio las Campanadas el 31 de diciembre de 2024.

Su traje consiguió ser la sensación de la noche, pues en el momento de las Campanadas Antena 3 venció a La 1 por la mínima, y, en concreto, fue a las 23:59 cuando mostró un traje hecho con joyas hechas a partir de su propia leche materna.

En esta ocasión, la pareja de concursantes eran dos primos andaluces, llamados Emilio los dos, que derrocharon simpatía. Como es habitual, tenían que eliminar una serie de artículos valorados en precios que van de 1 a 50.000 euros, y desde un primer momento ellos apostaron por un fragmento de un sarcófago que contuvo una momia femenina.

Sin embargo, su confianza se dinamitó cuando entró el juego, hacia la mitad de la emisión, el traje de Cristina Pedroche. Las reglas del juego apuntan que los participantes no pueden recibir información de un artículo hasta que lo enfrentan a otro, y, por ello, el traje de Pedroche fue relegándose hasta el final.

Tanto es así que Emilio y Emilio (que, para rizar el rizo, recibieron la ayuda de un tercer Emilio de la familia) acabaron con el sarcófago y el traje de Cristina como últimos objetos. La jugada no iba nada mal: uno de ellos debía costar 15.000 euros, y el otro, 50.000.

Cristina Pedroche en 'Tesoro o Cacharro' con Emilio y Emilio.

Fue entonces cuando se informó que el traje de leche materna que Cristina Pedroche lució en las Campanadas fue un conjunto diseñado por Felipe Vivas y Manuel Carrión, con joyas creadas por Belén Mozas. La presentadora de Atresmedia destacó que no solo tiene valor económico sino también sentimental.

“Tenéis que fijaros bien que cada pieza es como un pecho, un pezón del que caen gotas de leche. Y los zapatos son normales, pero customizados con mi leche”, seguía narrando Pedroche, pero Iñaki López dio la explicación por finalizada y les invitó a elegir.

Finalmente, Emilio y Emilio renunciaron a “doña María”, como habían bautizado al sarcófago, y optaron por quedarse con el vestido de leche materna, pensando en la cantidad de horas de trabajo que había detrás de aquella pieza. E hicieron bien: el traje de Cristina Pedroche resultó estar valorado en 50.000 euros, y resultó el artículo más caro de todo el programa. Esto se tradujo en que los concursantes se volvieron a casa con 50.000 euros para ambos.

Como curiosidad, la semana anterior también se puso en juego un conocido traje televisivo: el que llevó la drag Le Cocó cuando ganó Drag Race España temporada 4. Un vestido de seda salvaje y organza, diseño de Alexis Jiménez, que hizo a las concursantes pensar que era el artículo más caro, pero del que se reveló finalmente que tenía un valor de 1.000 euros.