Susanna Griso estalla ante la polémica de las pulseras: "Hay que ser caradura para decir que Podemos mejora el sistema"

La polémica que dirige la actualidad diaria es elsupuesto fallo de las pulseras 'antimaltrato'. Espejo Público ha querido conocer cuál ha sido el 'quid de la cuestión', lo que ha generado una gran tensión entre los colaboradores del programa. Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, formaba parte de la mesa política de Antena 3.

"El objetivo número uno de este contrato es salvar vidas, pero el segundo es generar seguridad. No discuto la intención que tuvo la ministra Montero cuando sacó el contrato, porque buscaba nuevas cosas: la alerta inmediata y victimizar menos", ha explicado. Y añadía que "para hacer un cambio tan revolucionario, tienes que meter más dinero".

"La ministra (Ana Redondo) tiene que depurar responsabilidades, rescatar ese contrato y trasladar un mensaje de responsabilidad y de seguridad", ha sentenciado Díaz. "La mala gestión y la chapuza es de Irene Montero", ha apuntado la periodista Carmen Morodo.

El tono se ha vuelto más firme tras la intervención de Ángeles Álvarez, exdiputada y exportavoz de Igualdad del PSOE. "Habrá que tomar medidas, porque el contrato también incluye sanciones a la empresa por mala gestión del servicio. Me sorprende que no se haya puesto en funcionamiento ningún tipo de sanción", expresaba.

"Igual no se han puesto esas sanciones porque no se quieren reconocer los errores, porque ha habido ocultamiento...", manifestaba Susanna Griso.

Susanna Griso y Ángeles Álvarez en 'Espejo Público'. Antena 3

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Fernández, asegura que lo que hizo su partido fue "mejorar el sistema" y echa balones fuera: "A partir de ahí, tendrá que ser la ministra de Igualdad la que dé las explicaciones que estime pertinentes".

Ante las declaraciones del político, la presentadora de Espejo Público no ha podido evitar estallar totalmente indignada: "Hay que ser caradura para decir esto, que Podemos ha mejorado el sistema. Me perdonaréis...¿lo compras en el chino y has mejorado el sistema?"

En el programa de este martes también han rescatado las palabras de Irene Montero en una entrevista en TV3, donde asegura que todo es "una mentira que ha lanzado la derecha de nuestro país". "Las pulseras nunca han fallado y es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres", sostiene.

Además, la exministra asegura que "la empresa no quiere hacer las mejoras y se lleva la adjudicación a otra". "Es un hachazo el que les plantea, que no les sale a cuenta", apuntaba Griso.