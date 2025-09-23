Lucas (Andy y Lucas) corta de golpe una intervención en 'Espejo Público': “Es una pena que nos estéis haciendo esto”

“La gran mentira de Andy y Lucas”. Con este titular, Espejo Público se ha adentrado en las discrepancias del dúo musical, que en breve separarán sus carreras profesionales tras un último concierto en Madrid el 10 de octubre. En concreto, han detallado que la gira de despedida, que lleva el título de Nuestros últimos acordes, en realidad solo era “una estrategia” para llenar recintos, y que esa gira habría propiciado una deuda.

El propio Lucas entró en directo en el magacín de Antena 3 para dar su versión de lo ocurrido, pero su intervención fue tensa, llena de choques con Lorena García y Gema López. Y, en mitad de una explicación, decidió cortar todo lamentando “que faltando cuatro conciertos nos estéis haciendo todo esto a nosotros. Con la carrera tan bonita que tenemos”, y cerrando las puertas de su casa a continuación, dejando al programa a medias.

El equipo del matinal aseguró estar en posesión de un documento “que pondría en jaque” la estabilidad del grupo, así como su profesionalidad. En concreto, hablaban de un burofax que les habría puesto un exrepresentante, que solicita sus honorarios por más de 20 conciertos.

Lorena Vázquez, colaboradora del formato, era quien contaba con toda la información. Y, poco a poco, se fue desgranando que entre los dos artistas no habría una relación fluida ni amistad, que solo mantienen corrección por el bien de la gira. Y que la persona que estaría reclamando un importe “de seis cifras, bastante grande” sería un promotor musical que cerró más de 30 conciertos.

Desde el programa recordaron que el empresario es Lucas González, que “Andy es un trabajador de Lucas” y que, por lo tanto, “la deuda está contraída por Lucas”. “Esta persona quiere demostrar que no se le han pagado una serie de honorarios y quiere dejar claro que Andy no tiene nada que ver”, detallaban.

Imagen de 'Espejo Público'.

“Solo son dúo encima del escenario, una vez se bajan Lucas es el cabecilla de todo”, resumía Pilar Vidal. Poco después, se insistió en que la gira despedida, inicialmente, no era un adiós, sino una estrategia de marketing.

Finalmente, la reportera Diana Higueras, que estaba en la puerta de Lucas, pudo hablar con él. “Os atiendo para no teneros aquí todo el día”, afirmó el andaluz antes de comenzar a dar su versión. Recordó, una vez más, que la gira de despedida nace después de que le diagnostiquen una cardiopatía, y “no es un negocio pensado”.

Lucas habría recibido el burofax que tiene el programa, y se lo habría puesto una persona con la que contactaron hace un año y medio, que les propuso que un conocido suyo trabajase para el dúo. “Esa persona viene para casa y dice me voy a hacer cargo de la gira, pero no se firma ningún contrato”, destaca.

A ese individuo, cuya identidad no ha revelado, lo cataloga como un “discotequero, caradura, jovencito, comercial de la noche. Un sinvergüenza y soy yo el que lo voy a denunciar a él”. Lucas incluso chocó con Lorena Vázquez por decir que “lo defiendes porque te ha llamado a ti”, y que solo “quiere sacar tajada de algo en lo que no ha hecho nada”.

De hecho, el artista destacó que los conciertos de la gira los habría cerrado su mánager José Reyes, quien ha llevado carreras como las de Alejandro Sanz. Y de lo que pide al dúo, que serían 360.000 euros, “dice que el tío está colgado, puede pedir lo que él quiera”. “La cantidad, para qué, dilo tú, que eres muy lista”, llegó a espetarle a Gema López.

Lucas cerró la puerta de su casa al equipo de 'Espejo Público'.

Enfadado, el cantante y empresario llegó a darle la vuelta a la tortilla diciendo que él iba a denunciar a esta persona y le iba a pedir un millón y medio, y que se titulase la noticia así. El programa aseguraba tener documentación que confirmaba la relación profesional entre el grupo y este promotor, pero Lucas cortaba rápido: “Os ha engañado. Eso es mentira, esa documentación es el burofax que me ha mandado a mí”.

“Le voy a ganar el juicio y cuando le gane, Lorena, me vas a pedir disculpas”, advirtió a Vázquez. “No tendré problemas en hacerlo”, le reconoció la periodista. Y, tras esto, Lucas dio por concluida la charla.

“Os digo una cosa: es una pena que faltando cuatro conciertos nos estéis haciendo todo esto a nosotros. Con la carrera tan bonita que tenemos. La gente de la calle nos quiere muchísimo. Y con esto, os dejo”, dijo, cerrando la puerta de su casa. “Adiós, cariño que os quiero mucho”, remataba.

Un momento después, volvía a abrir la puerta para devolver un auricular a la reportera. Y, desde plató, Susanna Griso comentaba: “Le agradecemos a Lucas que nos haya atendido, aunque nos hayamos quedado a medias”.