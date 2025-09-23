El comentario premonitorio de Broncano sobre Jimmy Kimmel: "Echaron a dos presentadores por hacer chistes sobre Trump"

La entrega de este lunes de La Revuelta estuvo, sin buscarlo, al filo de la actualidad. David Broncano recibió al director de cine Fernando Colomo y al actor Brays Efe, que visitaron el programa para presentar su nueva película Las delicias del jardín. Sin embargo, su entrevista derivó en un alegato del conductor de La 1 contra la censura tras lo sucedido con Jimmy Kimmel en Estados Unidos.

Como acostumbra en cada episodio, el presentador recibió un detalle de los invitados. "Es un regalo que veía el futuro, ahora tiene hasta más sentido", adelantaba Brays. Era una gorra de The Late show, el formato estadounidense al mando de Stephen Colbert, que fue cancelado por un "motivo económico" después de que él criticara el acuerdo de Paramount con Donald Trump.

"Es del programa que presentaba Jimmy Kimmel antes de que le mandaran a su casa", intentó acertar Broncano. "No, es de David Letterman y ahora el Late show es el que estaba presentando Jimmy Kimmel. Está más de actualidad", apuntaba el actor.

Después de agradecer por el regalo, el equipo de La Revuelta aclaraba que el Late show "era de Colbert, pero también se va a su casa". "¿Sabéis la movida de Estados Unidos? Han echado a dos presentadores de programas como este porque han hecho chistes", contaba David.

El pasado 18 de septiembre, la cadena ABC anunció la cancelación "indefinida" del popular programa nocturno que presentaba Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista político que defendía a Donald Trump. De hecho, el propio presidente estadounidense se alegró de la retirada del formato.

En 2025, echando a leyendas a Stephen Colbert y a Jimmy Kimmel por un chiste. Por un chiste. En 2025. #LaRevuelta pic.twitter.com/hxqc4HPYVQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 22, 2025

A través de su cuenta oficial en la red Truth Social, comentó: "El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje".

No obstante, Disney se ha echado para atrás y ha vuelto a recuperar el programa, que volverá a la pantalla este martes, aclarando que solo se suspendió para "evitar agravar la situación en un momento tan delicado para el país".

Una decisión que todavía no se conocía durante las grabaciones de la entrega del lunes de La Revuelta. Cada episodio se graba esa misma tarde, pero no se emite hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se hizo público el regreso de Kimmel. Una reivindicación para apoyar a los presentadores de Estados Unidos que parece haber sido premonitoria.

Siguiendo con el particular espíritu irónico del espacio de La 1, Grison comentó: "Menos mal que no está Feijóo". "Tú eres el Letterman español", sostenía el intérprete. "A estos dos señores, dos cómicos increíbles, les han echado no por hablar de Trump, sino porque han hecho chistes sobre Trump", explicó. "Y bastante divertidos", recalcaba Efe.

"Iba a decir que les mandábamos un abrazo a Stephen Colbert y Jimmy Kimmel desde aquí, como si fuesen a enterarse en algún momento. Se lo mandamos igualmente", concluía Broncano.