La respuesta de TVE a la entrevista de Carlo Costanzia en Telecinco: Mar Flores, plato fuerte de 'Late Xou' este martes

Late Xou ha anunciado a los invitados que se sentarán en el sofá de Marc Giró en la segunda entrega de la temporada. Como se explica en la promoción compartida en redes sociales por la cuenta de La 1, "Mar Flores se unirá al cotarro" este martes, 23 de septiembre, a partir de las 22:50 horas.

Se trata de un sorprendente, pero entendible, movimiento de Televisión Española, por la cantidad de titulares que acapara el personaje actualmente. Flores está presentando sus memorias, tituladas Mar en calma, en las desea acabar con cualquier tipo de especulación sobre su vida contándola ella misma, de su puño y letra.

En el libro, aborda asuntos como el maltrato que sufrió por parte de Carlo Costanzia di Costigliole, su primer marido y padre de su hijo, Carlo Costanzia. De hecho, la custodia del novio de Alejandra Rubio fue motivo de disputa en la pareja durante años.

Y donde también habló de estos duros episodios fue en El Hormiguero, el primer espacio televisivo que eligió para promocionar su autobiografía. Como respuesta, ¡De Viernes! contó la semana pasada con el propio Costanzia para que diese su versión de los hechos.

"En lo que respecta a mí, porque habla de otras cosas. Las cosas referidas a mí son falsas, ni más ni menos. Son falsas. Voy a pedir amparo a la justicia o que se tutele y haré lo que tengo que hacer", advertía el empresario en el programa nocturno de Telecinco.

Pues, bien, ahora la cuestión salta a la cadena pública. Giró contará con Flores, en la que será la primera aparición de la modelo desde que Costanzia padre se pronunciase públicamente sobre las memorias de su ex.

RTVE describe su visita a Late Xou de la siguiente manera: "Mar Flores acaba de publicar sus memorias. Un viaje por su infancia, su carrera, sus amores y desamores, y todos los obstáculos y momentos difíciles que ha tenido que afrontar durante su vida. Mar descubre también su relación con Cindy Crawford y su faceta más rockera".

Mar Flores visita a Marc Giró este martes en 'Late Xou'.

No será la única invitada. Fernando Tejero presentará El Cautivo, una película sobre el cautiverio del escritor Miguel de Cervantes en Argel. Nagore Aramburu y José Mari Goenaga darán a conocer Maspalomas, una película participada por la Corporación sobre volver al armario en la tercera edad.

Para acabar, Sofía Ellar pondrá la nota musical al programa con una mezcla de sus temas más icónicos, que incluye su nuevo single, Sobrao.

Además, los espectadores de la pública podrán ver a Mar Flores próximamente en Decomasters, un reality show de reformas en el que concursará junto a su hijo Carlo. Compartirá experiencia con rostros como Isa Pantoja y Asraf Beno; Samantha y Colate Vallejo-Nágera, o los Gemeliers.