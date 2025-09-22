La clara advertencia de María Patiño a Alejandra Rubio: “Con el tiempo te darás cuenta de cómo te está utilizando”

El programa No somos nadie ha puesto su vista, una vez más, en todo lo que sucedió en ¡De Viernes! en Telecinco, donde el pasado 19 de septiembre Carlo Costanzia cargó con dureza contra su expareja Mar Flores. Carlo está en el disparadero desde la publicación de las memorias de la modelo, y él ha aprovechado también la ocasión para acercarse a su suegra, Terelu Campos, yendo, por ejemplo, a su cumpleaños.

“Kiko Matamoros te está puntualizando algo importantísimo. Alejandra Rubio y su novio están en el equipo del padre”, aseguró María Patiño, dejando claro que habría dos bandos entre Mar Flores y su primer esposo.

Fue entonces cuando María se puso seria y se dirigió directamente a Alejandra Rubio: “Eres muy jovencita, mi vida, pero con el tiempo te darás cuenta de cómo te está utilizando este señor”. Y, en concreto, ha detallado que el italiano ya sabría que las memorias de Mar Flores iban a ver la luz antes de que ella le llevase el libro, “porque salió publicado”.

“Me da pena esta chavala que se cree muy lista, y esto le pasa a la gente muy joven”, siguió señalando con dureza la presentadora. Así, valora que Alejandra “se cree que domina el cotarro, y este señor domina mucho más el cotarro que Alejandra, y tiene más experiencia, más picardía y más gatos en la barriga”.

En el plató, todos coincidieron en que Alejandra estaría actuando como lo está haciendo, posicionándose del lado de Carlo padre, y volcándose también con sus cuñados, a los que visitó hace unos meses desde fuera de una cárcel italiana, porque está cegada por el amor que siente hacia su novio.

Imagen de 'No somos nadie'.

“Ese amor ciego le está llevando a asumir ciertos posicionamientos”, sentenció Alberto Guzmán, en ese mismo sentido. Para Patiño, por su parte, es interesante el doble juego que estaría llevando Alejandra: diciendo públicamente que no quiere meterse en asuntos familiares, “pero una cosa es lo que cuenta en la tele y otra cómo se posiciona. Como Terelu Campos se ha posicionado. Punto”.

En otro momento de la entrega, la presentadora también destacó que Terelu Campos estaría jugando con su prestigio con todos los movimientos que está haciendo al acercarse a Carlo padre: “Terelu no es consciente. Todo lo que ha ganado en Supervivientes lo ha perdido en una semana”.

Y remató: “Terelu no es consciente si pretende apoyar a su hija que lo que hizo el viernes a nivel de imagen y reputación le pasa peaje”.