Emma García, alarmada por la situación de Adara Molinero: "Tengo el corazón encogido y el estómago más"

En la noche de este domingo 21 de septiembre se sabrá si Adara, finalmente, abandona Cayos Cochinos y su concurso en Supervivientes: All Stars. Ha sido en ¡Vaya fama! donde se han dado más detalles de su intención de dejar Honduras y en Fiesta se han visto imágenes de la ‘reina de los realities’ al límite.

El magacín vespertino mostraba cómo Molinero llegaba a un punto de quiebre, llegando a vociferar para poder dejar la aventura. “¡No quiero estar más aquí! ¡No quiero dormir más en el suelo! ¡He llegado a mi límite!”, gritaba pidiendo auxilio.

Las cámaras mostraban que Adara estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Precisamente, esto ha preocupado a Emma García. La de Ordizia compartía su inquietud con el resto de colaboradores.

“Tengo el corazón encogido y el estómago más”, confesaba, planteando la pregunta de si Adara cumplirá con su amenaza o si logrará serenarse y luchar por la victoria.

Los tertulianos se mostraron divididos. Por un lado, Amor Romeira optaba por apoyar a la madrileña. “Es una nueva oportunidad para cumplir su sueño. Me da mucha pena verla así y no entiendo a la gente que la critica y piensa que esto es show”, opinaba la canaria.

Imagen del programa 'Fiesta'. Mediaset

Romeira señalaba que lo que se estaba viendo era “un ataque de ansiedad real” y que ese tipo de situaciones no pueden fingirse. Más crítico se mostró Omar Suárez, quien señaló que Adara siempre “va con el mismo patrón a los realities”, expresando que busca “amor y conflicto”.

Suárez consideraba que su concurso estaba siendo repetitivo. “Me bajo del barco de Adara, es una vergüenza que, siendo un All Stars, la hayan recuperado, esté participando y quiera abandonar”, agregaba.

Plató de 'Fiesta'. Mediaset

Luis Rollán se mostró cauto. El contertulio recordaba que ambos coincidieron en Secret Story. “He estado con ella en una casa, he visto estos ataques y son reales”, señala, dándole veracidad a lo que sufría Adara.

“Las expectativas eran altas, pero vamos a darle el margen de la duda”, agregaba, dándole un voto de confianza a la madrileña, cuya aventura puede finalizar este próximo jueves, al estar nominada con Fani Carbajo, Gloria Camila y Jessica Bueno.

Más vehemente contra Adara ha sido Pipi Estrada. “¡Es un concurso que no es para flojos y Adara es una floja que está engañando a todo el mundo!”, exclamaba.

“Es la tercera vez que va a Supervivientes y sabe dónde va. Su currículum televisivo son las lágrimas y la pena. Treta y estrategia, ¡que se vaya!”, exclamó tajantemente.