Adara activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes: All Stars' e interrumpe 'Bailando con las estrellas'

Adara Molinero se ha robado el protagonismo de la nueva gala de Bailando con las estrellas. La ‘reina de los realities’ ha activado el protocolo de abandono en la segunda edición de Supervivientes: All Stars. Así lo anunciaba Jesús Vázquez en pleno directo, interrumpiendo el talent show.

El presentador fue escueto en su anuncio, señalando que se sabrán más datos de esta activación del protocolo este domingo 21 de septiembre durante la emisión de ¡Vaya fama! Tras este comunicado, Vázquez retomaba la gala.

Una gala llena de tensión que tuvo a su primer expulsado. El sábado pasado, el talent show estrenaba su segunda edición en Telecinco. Un primer programa que dejó a sus primeros dos nominados: Pepe Navarro y Aless Gibaja.

Las dinámicas han cambiado y el espacio ha dejado una semana para que los nominados tengan tiempo para prepararse para el reto final. En esta ocasión, ha sido el jurado el que ha decidido la expulsión (un nuevo cambio, para evitar un caso como el de Bruno Vila.

La decisión del jurado compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Inmaculada Casal y Pelayo Díaz fue casi unánime: el primer expulsado era Aless Gibaja. El influencer sólo obtuvo un voto de apoyo, el del estilista.

Aless Gibaja y Marta Blanco en 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

El creador de contenidos ha tenido que resignarse ante la decisión del jurado. El madrileño expresaba en una entrevista para Lecturas que temía justo convertirse en el primer concursante en dejar la pista de baile. “Me muero”, revelaba.

Sus peores temores se han hecho realidad. A pesar de ello, Aless ha vuelto a demostrar su capacidad de mirar las cosas con optimismo. “Nos vamos súper felices, haber hecho el porté en directo para que lo veáis ya es un premio”, compartía.

Tras la expulsión, tocaba ver de nuevo la exhibición del resto de concursantes, con Anabel Pantoja sorprendiendo al besar a su bailarín, Álvaro, tras un vals vienés, con el que se versionaba el mítico tema I Was Nothing, de Whitney Houston, enfrentándose a su primer porté.

Imagen de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas'. Mediaset

El espacio mostraba también el duro esfuerzo de Sara Escudero. El talent show ha mostrado cómo, durante los ensayos, la humorista se ha lesionado. La actriz ha sufrido una tendinitis en un dedo de su pie izquierdo, lo que le ha impedido apoyar el pie.

Quedaba la duda de si podía recuperarse para enfrentarse al baile de esta semana, una salsa. Afortunadamente, Escudero ha podido bailar, logrando también el apoyo del jurado al saber el esfuerzo doble que ha tenido que realizar.

La segunda gala también elegía a sus nominados. Pepe Navarro ha repetido como candidato a dejar la pista. El otro elegido para ir a zona de peligro es Iago García, cuyo jive no terminó de convencer.