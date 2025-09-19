Manu Sánchez, sobre Mariló Montero en 'La Revuelta': "Consiguió lo que quería, es tremendamente inteligente"

Manu Sánchez sigue aumentando su currículum televisivo. El reconocido presentador de Canal Sur estrena este sábado, 20 de septiembre, No dejes de soñar, en el que formará dúo con Pastora Soler para ponerse al frente del programa. En el proyecto para la televisión andaluza habrá "grandes sorpresas, actuaciones musicales, mucho humor y entretenimiento".

Su propia productora, 16 Escalones, es la que se encarga de dar vida al nuevo formato de la cadena, después de cosechar un gran éxito de audiencias con sus otras producciones como Tierra de talento y Somos música. Siguiendo la misma senda, la intención de Sánchez con No dejes de soñar es descubrir historias de vida de personas anónimas, que cumplirán su sueño de forma inesperada.

Además de explicar en su entrevista con El Confi TV cuál es el rumbo profesional que toma en la nueva temporada televisiva, el presentador también se ha pronunciado sobre la polémica que afecta a Mariló Montero y a TVE desde que visitó La Revuelta el pasado 9 de septiembre.

El conductor de Canal Sur sostiene que "Mariló no se metió en ningún charco y sabía lo que estaba diciendo y dónde lo estaba diciendo. Consiguió lo que quería conseguir, es tremendamente inteligente y David Broncano también". Mantiene que las parrillas en televisión "son muy grandes y diversas" y que todos los programas "cuentan con una línea editorial".

Sobre la reacción de los espectadores a las palabras de la periodista en el programa del prime time de La 1, afirma que "todo el mundo recogió lo que quería recoger". "Cuando dice que falta pluralidad y toca un tema tan sensible como el de los toros, la abucheó todo el público, porque parecía que todos opinaban lo mismo", recordaba Manu Sánchez.

Respecto al debate que se ha formado en los medios de comunicación del país después de que Mariló reprochara la "falta de independencia de la televisión pública", el humorista ha insistido en que "esto va de jugar bien las cartas y Mariló jugó muy bien las suyas".

"Canal Sur tiene un poquito de todo", asegura al medio. Y es que bajo su visión, en la televisión pública andaluza se pueden ver diferentes rostros que demuestran una diversidad de opiniones: "Me asomo a ver los compañeros de cadena y sé que piensan de una manera más conservadora o más progresista".

Aun así, desvela que desde su posición, "nadie me dice qué tenemos que hacer o decir". Y añade que en sus proyectos se han tratado temas relacionados con la política con toda la libertad.