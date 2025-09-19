Feroces críticas a TVE por compartir en sus redes sociales una parodia a Juan Carlos I en el programa de Buenafuente

TVE no deja de estar el ojo del huracán. La cadena pública ha provocado críticas en redes sociales después de que el programa de Andreu Buenafuente, Futuro Imperfecto, haya publicado un sketch en el que parodiaba a Juan Carlos I.

El espacio ha estrenado este pasado jueves 18 de septiembre su segunda temporada. El espacio se convertía en el segundo formato más seguido de la noche, con un 10,5% de cuota y 836.000 espectadores, unas cifras que estuvieron bastante detrás de Supervivientes: All Stars, cuya gala de expulsión lideró con un 16,3% de share y 958.000 televidentes.

El espacio de Buenafuente comenzaba potente con el monólogo del humorista, quien aprovechaba para hablar de la cancelación del programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos tras sus palabras sobre la muerte de Charlie Kirk.

“Lo que os quería decir es que lo que veo no me gusta nada. Me ofende como ciudadano este berenjenal encabronado. Y no deja de ser un lujo y un placer venir aquí y hablar en libertad en una televisión pública, si no mirad lo que le ha pasado a Jimmy Kimmel, que le han suspendido el programa”, expresaba.

Si bien, no ha sido su monólogo el que ha causado feroces críticas en redes. El programa creó un sketch en el que convertía al rey Juan Carlos en una versión paródica de Sergio Ramos en el videoclip con el que ha iniciado su carrera de cantante: Cibeles.

Al más puro estilo del programa de TV3, Polònia, el vídeo fue realizado por los creadores de vídeos e imágenes satíricas United Unknown. Con el título Zarzuela, esta versión paródica del Rey emérito se trata de una especie de retoque con el que se superpone la cara del padre de Felipe VI sobre el cuerpo del futbolista del Rayados de Monterrey.

El vídeo se vale también de imágenes de archivo, con fotografías en las que el monarca aparece junto con su hijo y actual jefe de Estado, Felipe VI, así como momentos espinosos en la vida del Emérito como sus cacerías por Botsuana o su muy comentado ‘por qué no te callas’ a Hugo Chávez.

He tenido que meterme en la cuenta para ver si era una cuenta meme.. increíble, que vergüenza. Luego con la actualidad tipo: abalos, cerdan (en la cárcel) ni les mencionan. — GraBsen (@MrGraBsen) September 19, 2025

Cada día estoy más convencido de la necesidad de cerrar los medios de comunicación públicos y destinar los miles de millones ahorrados a reducir las listas de espera en la sanidad

Entre tanto habría que investigar si el espurio uso que se hace de ellos no constituye algún delito… https://t.co/kWGhRdXDVc — Jomaca (@Jomaca18) September 19, 2025

Ataques a la Jefatura del Estado desde la cuenta oficial de la Televisión Pública.



¿Pero qué vergüenza es esta?



Hay que acabar con el estercolero de RTVE. https://t.co/H9e6jW0Byn — David H. Morales (@david_h_morales) September 19, 2025

“Hay cosas que no te dije y que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. […] Yo mataba por ti. Te amé y te defendí. Pero no estaba en mí”, canta esta versión paródica del antiguo monarca.

Una sátira que está generando una fuerte división de opiniones, especialmente porque ha sido compartida en las redes sociales oficiales de TVE. “He tenido que meterme en la cuenta para ver si era una de memes. ¡Increíble! ¡Qué vergüenza! Luego con la actualidad tipo: Ábalos, Cerdán (en la cárcel) ni les mencionan”, escribía un seguidor en X.