Tamara Falcó se quita el sombrero ante Luz Casal por su marquesado: “El suyo es por mérito, el mío, heredado”

Luz Casal ha visitado este jueves El Hormiguero con un nuevo sencillo bajo el brazo: ¿Qué has hecho conmigo? Un adelanto de su nuevo disco, que ayer mismo acabó de grabar, según le contó a Pablo Motos, y en el que tendrá una colaboración con Carla Bruni. Junto a ella cantará un tema original de Charles Aznavour, She, conocido por la película Nothing Hill.

“Tiene una letra que habla del amor hacia una mujer, y que canto como mujer a otra mujer”, explicaba la artista de origen gallego, que por primera vez cantaba desde este prisma. Y así surgió que “que aparezca una mujer a la que le pueda cantar, y de esas características, creo que ha sido el remate”.

“¿Te puedo seguir llamando Luz, o te tengo que llamar marquesa?”, preguntó entonces Pablo Motos, en referencia al marquesado de Luz y Paz que recibió recientemente de Felipe VI. “Me deberías de seguir llamando Luz”, le aclaró la invitada. “Aquí, ahora mismo, hay dos marquesas. Porque estás tú y está Tamara”, confirmó el presentador, en referencia a Tamara Falcó.

Tamara Falcó, que participaría más tarde en la tertulia de actualidad, saludó de manera divertida desde fuera del plató. “¿Os saludáis así las marquesas?”, preguntaba con humor Pablo. Y fue entonces cuando la marquesa de Griñón se quitó el sombrero ante la cantante: “El suyo es por mérito propio, el mío es heredado”.

“Verdaderamente, como bien ha dicho ella, es un honor el que hemos recibido las seis personas a las que ha tenido la gentileza de darnos este título”, relataba la artista. “Yo lo he recibido con la mayor de las naturalidades, porque sé cuál es mi origen y cuando me lo anunciaron que fue como tres meses antes de que saliera oficialmente, yo hice una nota para poder expresar todo lo que me pasaba en aquel momento”.

Luz Casal en 'El Hormiguero'.

En ese momento, Luz Casal pensó en su familia, en su aldea, en su trabajo, “hice un repaso así rápido a mi vida, y para mí es un honor que no es comparable”. “Cuando yo recibo en Francia el Caballero de las Artes y las Letras, a mí me pareció que exageraban. Cuando ya me subieron de categoría y me hicieron Comendador, pues ya dije: bueno, pues esto qué es. Entonces, cada premio yo lo recibo como el más importante”, describiría.

Pablo Motos puso sobre la mesa que lo primero que dijo Luz al recibir la distinción fue “yupi”. Luz explicó que ella no suele ser cursi en sus expresiones, sino que, al revés, es “bastante basta y cuando tengo que expresar que estoy contenta, lo expreso con categoría”, y lo mismo cuando está enfadada. “”Pero yo no recuerdo en mi vida que haya dicho ‘yupi’ hasta ese día”, narraba con humor.

Ese mismo día que le anunciaron el marquesado estaba grabando “una canción que es bastante macarra”, que dice cosas como “me voy a permitir hacer lo que me da la gana, pero dentro de ese me voy a permitir ser mediocre, macarra, prepotente, chabacana y vulgar”. Y eso le causó rubor, pensando: “Verás que cómo se enteren”.