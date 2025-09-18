María Patiño se mete en un jardín hablando de la suciedad de su pelo en 'No somos nadie': “Yo no vivo de mi cuerpo”

“¿Alejandra Rubio tendrá celos de ti?”. Esta pregunta se la ha lanzado María Patiño a su compañera Marta Riesco en el programa No somos nadie en la tarde de este jueves, mientras el espacio desgranaba todos los secretos del cumpleaños de Terelu Campos, que Marta cubrió (desde la puerta, eso sí, por estar vetados).

Esto provocó las risas de todos los presentes en el plató. “No, mi cabeza llena de suciedad...”, bromeaba la presentadora. Kiko Matamoros, a su lado, le invitó a no asegurar semejante cosa. Y ella lo confirmó: “Pues mira, voy a decir una cosa. No me ha dado tiempo a lavarme la cabeza porque me he levantado a la 1:15 del mediodía”.

“Se nota, porque tienes unos pelos”, apostillaba el director, David Valldeperas. Sus palabras provocaron un revuelo entre los compañeros, y quienes le preguntaban por el tiempo que llevaba sin pasar su cabello por agua y champú. “Me lo lavé antes de ayer, es decir, no me he dado tiempo a que me salgan bichos, ¿vale?”.

Arnau Martínez incluso se acercó hasta el asiento de María y se puso a tocarle el pelo para comprobar si estaba sucio o no. “A ver, me lo lavé antes de ayer y está limpio, creo”, se justificaba la gallega, mientras los demás colaboradores hacían chascarrillos y comentarios.

“Pero bueno, aparte de mi pelo, porque yo no vivo de mi cuerpo, sino de mi...”, seguía María, intentando reconducir la charla. “De mi alma”, acababan la frase por ella. “Exactamente”, confirmó Patiño.

María Patiño y Arnau Martínez en 'No somos nadie'.

“No, ahora hablando en serio, esto puede ser un apunte absurdo, pero Carlo (Costanzia) que siempre ha sido muy encantador contigo”, expresó María reconduciendo la charla con Marta Riesco. Y es que María Patiño no veía extraño que Alejandra Rubio hubiese pedido a su madre vetar a Riesco del cumpleaños por llevarse bien con Carlo.

En ese sentido, Marta Riesco confirmó que espera que más pronto que tarde el programa la envíe a la peluquería que Carlo montó hace unos meses para reencontrarse con él y así preguntarle que por qué se le vetó de la fiesta.

Hay que destacar que esta tarde María Patiño lució el pelo liso con bastante volumen, con tonos castaños. Sin embargo, la presentadora ha jugado en muchas ocasiones con su look, y le hemos visto también con el pelo más rubio, con el cabello rizado o incluso luciendo extensiones.