Ana Rosa alza la voz en apoyo a los jóvenes: "La desgracia es que en España sigamos teniendo un 23% de paro juvenil"

El programa de Ana Rosa ha hecho hincapié en la brecha salarial entre jóvenes y mayores este jueves. "Es cada vez mayor, con una juventud cada vez más empobrecida, que lo tienen muy complicado", ha afirmado la presentadora.

Jano Mecha ha señalado que, mientras los ingresos de los jóvenes han caído un 3%, las pensiones de los jubilados han aumentado un 18%. En un reportaje donde se han plasmado las diferencias que existen entre generaciones, una chica de 25 años explicaba la imposibilidad de adquirir una vivienda con su sueldo y la dificultad para ahorrar o para formar una familia.

Ana Rosa Quintana ha destacado que "los mayores han trabajado toda la vida y se lo han ganado", pero insiste en que "el problema es que los jóvenes no tienen vivienda o tienen salarios bajos". Una aclaración que ha hecho con la intención de que no se convierta en una "guerra" entre personas de han vivido diferentes épocas.

En el vídeo también aparecía un hombre de 76 años y la conductora ha explicado que "cuando ese señor mayor tenía la edad de esa chica joven, la gente ni iba a restaurantes ni viajaba ni gastaba, solo era ahorrar". Los colaboradores del formato han salido para apuntar que ahora ni siquiera pueden aspirar a ello y que "ni en diez años conseguirían optar a la entrada de una casa".

"A finales de los años 50 y en los 60, en España había el mismo problema que hay ahora mismo: no había vivienda, no había construcción. Se hicieron un montón de viviendas sociales y se crearon barrios nuevos, donde yo vivía. Es la misma situación, pero la vida era muy austera", ha mantenido Quintana.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'. Telecinco

Esther Palomera también ha intervenido en el asunto: "Estamos a favor de que la vida no sea tan austera, hay que evolucionar y progresar. Estoy de acuerdo contigo en que el mensaje de que se ha abierto una brecha generacional porque los mayores tienen pensiones altas y los jóvenes tienen salarios bajos es muy peligrosa".

"Los jubilados se han ganado su pensión y la fortuna es que en los últimos años se han incrementado considerablemente las pensiones de los mayores, y la desgracia es que los jóvenes no puedan vivir dignamente, ni siquiera acceder a una vivienda en alquiler", sentenciaba la colaboradora.

Ana Rosa ha recalcado que "la desgracia es que en España sigamos teniendo un 23% de paro juvenil". "Eso no ocurre en ningún país de Europa", ha concluido.